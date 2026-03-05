Азербайджан готовит ответные меры на инцидент с БПЛА в Нахичевани

«Министерство обороны готовит необходимые ответные меры для защиты территориальной целостности и суверенитета нашей страны, обеспечения безопасности гражданского населения и гражданской инфраструктуры. Эти нападения не останутся без ответа», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
В министерстве добавили, что «Иран несет полную ответственность за инцидент».
5 марта около полудня иранский беспилотник упал на здание терминала аэропорта Нахичеванской Автономной Республики, еще один — рядом со зданием школы в селе Шекерабад. В результате пострадали два человека. МИД Азербайджана осудил атаку беспилотниками, в ведомство был вызван посол Ирана.