Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Азербайджан готовит ответные меры на инцидент с БПЛА в Нахичевани

БАКУ, 5 марта. /ТАСС/. Баку готовит ответные меры на инцидент с упавшими в Нахичевани беспилотниками. Об этом заявило Министерство обороны Азербайджана.

Источник: Reuters

«Министерство обороны готовит необходимые ответные меры для защиты территориальной целостности и суверенитета нашей страны, обеспечения безопасности гражданского населения и гражданской инфраструктуры. Эти нападения не останутся без ответа», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

В министерстве добавили, что «Иран несет полную ответственность за инцидент».

5 марта около полудня иранский беспилотник упал на здание терминала аэропорта Нахичеванской Автономной Республики, еще один — рядом со зданием школы в селе Шекерабад. В результате пострадали два человека. МИД Азербайджана осудил атаку беспилотниками, в ведомство был вызван посол Ирана.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше