Что можно и нельзя делать 9 марта на Обретение главы Иоанна Предтечи

Наступать на сугробы. Это главный и самый необычный запрет дня. Считалось, что наступив на снежную горку, можно внести хаос в свои рабочие и домашние дела. Обижать птиц (и тем более рубить деревья). Нельзя разорять гнезда, прогонять пернатых, кричать на них. Также под запретом рубка деревьев и выкорчевывание пней — это может привести к трагедии. Готовить утку. Блюдо из утки, по поверьям, сделает вас главной сплетней округи. Стричься и плести косы. Стрижка может привести к болезням, а плетение кос для девушек грозило «вплести» в жизнь неурядицы. Стирать и сушить белье. Считалось, что это может потревожить водяных и русалок, а также спугнуть перелетных птиц. Если птицы улетят обратно, весна задержится. Оставлять еду на тарелках. Все остатки нужно отдавать животным или птицам. По поверью, так вы «кормите» свою удачу. Жаловаться на здоровье и говорить о болезнях. Слова имеют огромную силу: разговоры о хворях могут их притянуть или усилить. Пользоваться режущими предметами (особенно за столом). Хлеб рекомендовалось не резать, а разламывать руками, чтобы избежать ссор и долго не заживающих ран. Веселиться и петь. Запрет связан с библейской историей: танец Саломеи привел к казни Иоанна Крестителя. Также не рекомендуется венчаться и участвовать в шумных массовых гуляньях (усугубляется это еще и тем, что продолжается Великий пост).Давать в долг и выбрасывать мусор после заката. Вместе с деньгами/вещами можно отдать благополучие, а с мусором после захода солнца — выкинуть удачу из дома.