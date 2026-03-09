Что можно и нельзя делать 9 марта на Обретение главы Иоанна Предтечи

В понедельник, 9 марта 2026 года, православный мир вспоминает великого пророка Иоанна Предтечу, а в народном календаре этот день называют Обретеньем, Ивановым днем или Птичьим праздником. Считается, что именно с этой даты начинается массовое возвращение перелетных птиц в родные края, которые на своих крыльях приносят весну.
Наши предки верили: чтобы год был удачным, а здоровье крепким, нужно знать особые правила этого дня. Рассказываем, что можно и нужно сделать 9 марта, а от каких дел лучше отказаться.
Что нужно сделать 9 марта: традиции дня.
В Иванов день важно настроиться на обновление, помощь ближним и заботу о природе. Вот что принесет удачу:
Покормите птиц («Закликание весны»). Это главная традиция дня. Чем больше птиц вы угостите, тем быстрее придет тепло, а в доме поселятся счастье и удача. Встреча с аистом или жаворонком сулит радость на весь год. Заварите целебный чай. Соберите или достаньте из запасов зверобой, мяту и душицу. Травяной чай, заваренный 9 марта, напоит всю семью, укрепит иммунитет и защитит от весенних хворей. Умойтесь родниковой водой. На рассвете сходите к колодцу или роднику (или просто наберите чистой воды из-под крана, думая о благих намерениях). Умойтесь трижды — это придаст бодрости и очистит от недугов. Остатками воды полейте комнатные цветы, чтобы они лучше защищали дом. Наблюдайте за природой. Приметы, подмеченные 9 марта, считаются очень точными. Например, если птицы вьют гнезда на солнечной стороне — лето будет холодным. Пение синиц с утра — к потеплению, а карканье ворон — к дождливому лету. Займитесь планированием. В Птичий праздник хорошо обдумывать новые начинания и проекты. Считается, что планы, составленные в этот день, имеют все шансы на успешную реализацию. Помогите нуждающимся. Финансовая помощь или угощение для бедных вернутся к вам вдвойне. Рыбакам день сулит богатый улов, которым нужно поделиться с гостями.
Что нельзя делать 9 марта: главные запреты.
Чтобы не накликать беду, не спугнуть удачу и не задержать весну, в этот день строго запрещалось следующее:
Наступать на сугробы. Это главный и самый необычный запрет дня. Считалось, что наступив на снежную горку, можно внести хаос в свои рабочие и домашние дела. Обижать птиц (и тем более рубить деревья). Нельзя разорять гнезда, прогонять пернатых, кричать на них. Также под запретом рубка деревьев и выкорчевывание пней — это может привести к трагедии. Готовить утку. Блюдо из утки, по поверьям, сделает вас главной сплетней округи. Стричься и плести косы. Стрижка может привести к болезням, а плетение кос для девушек грозило «вплести» в жизнь неурядицы. Стирать и сушить белье. Считалось, что это может потревожить водяных и русалок, а также спугнуть перелетных птиц. Если птицы улетят обратно, весна задержится. Оставлять еду на тарелках. Все остатки нужно отдавать животным или птицам. По поверью, так вы «кормите» свою удачу. Жаловаться на здоровье и говорить о болезнях. Слова имеют огромную силу: разговоры о хворях могут их притянуть или усилить. Пользоваться режущими предметами (особенно за столом). Хлеб рекомендовалось не резать, а разламывать руками, чтобы избежать ссор и долго не заживающих ран. Веселиться и петь. Запрет связан с библейской историей: танец Саломеи привел к казни Иоанна Крестителя. Также не рекомендуется венчаться и участвовать в шумных массовых гуляньях (усугубляется это еще и тем, что продолжается Великий пост).Давать в долг и выбрасывать мусор после заката. Вместе с деньгами/вещами можно отдать благополучие, а с мусором после захода солнца — выкинуть удачу из дома.
Прислушивайтесь к народной мудрости, но помните, что главное — это добрые помыслы и хорошее настроение. С Ивановым днем! Пусть весна принесет только тепло и радость.
Кто такой Иоанн Предтеча.
В религиозной истории человечества есть фигуры, которые играют роль моста между двумя эрами. Они появляются на сломе времен, чтобы объявить о начале чего-то принципиально нового. Одним из таких людей, чей образ запечатлен в христианском сознании, мусульманской традиции и даже в светской культуре, является Иоанн, названный Крестителем и Предтечей. Его жизнь, полная аскетизма и духовной силы, а также трагическая гибель, стали сюжетом для тысяч произведений искусства, а сам он почитается как величайший из пророков. Но кто же он был на самом деле? Почему его служение оказалось столь важным и в чем уникальность его миссии?
Рождение, предсказанное свыше.
История Иоанна начинается задолго до его знаменитых проповедей на берегах Иордана. Она окутана чудесными обстоятельствами, которые сближают его с ветхозаветными праведниками. Будущий пророк родился в семье иудейского священника Захарии и его жены Елисаветы, которая, по преданию, приходилась родственницей Марии, матери Иисуса Христа. Эта семейная пара, несмотря на свое благочестие, долгие годы не имела детей и считалась бесплодной.
В те времена бесплодие воспринималось как наказание или недовольство Бога, что было источником тяжелых переживаний для супругов. Однако, согласно Евангелию от Луки, однажды во время богослужения в Иерусалимском храме Захарии явился архангел Гавриил. Вестник сообщил потрясенному священнику, что его престарелая жена родит сына, которого нарекут Иоанном. Архангел предрек младенцу великое будущее: он будет исполнен Духа Святого еще во чреве матери и обратит сердца израильтян к Богу.
Захария усомнился в словах небесного посланца, ссылаясь на свой преклонный возраст и возраст супруги. За это сомнение он был наказан немотой, которая длилась все время беременности Елисаветы. И лишь на восьмой день после рождения сына, когда пришло время давать младенцу имя, Захария написал на дощечке: «Иоанн имя ему». В тот же миг к нему вернулась речь, и он произнес пророчество о будущем своего ребенка, назвав его пророком Всевышнего, которому предстоит приготовить пути Господу.
Это чудесное рождение у пожилых родителей, предсказанное ангелом, сразу же выделило Иоанна из общего ряда. Он был отмечен Богом еще до своего появления на свет, подобно великим пророкам древности.
Глас вопиющего в пустыне.
О детстве и юности Иоанна известно крайне мало. Евангелия сообщают лишь, что он «возрастал и укреплялся духом» и жил в пустыне до дня своего явления народу Израиля. Этот период его жизни длился примерно до тридцати лет — возраста, считавшегося в иудейской традиции подходящим для начала публичного учительства.
Пустыня Иудейская — суровое, безжизненное место, скалистая местность с редкими оазисами. Именно туда удалился Иоанн, стремясь к полному уединению, молитве и очищению. Его образ жизни был крайне аскетичным, нарочито архаичным, напоминающим о великом пророке Илии. Он носил грубую одежду из верблюжьей шерсти, которую подпоясывал кожаным поясом. Пищей ему служили акриды (вид съедобной саранчи, разрешенной законом Моисея) и дикий мед, который он находил в скалах.
Этот добровольный уход от цивилизации и суровая аскеза не были самоцелью или способом умерщвления плоти ради страдания. Для Иоанна это был способ достичь внутренней свободы, полностью отрешиться от мирских благ и зависимости от общества, чтобы стать чистым проводником Божественной воли. Он готовил себя к миссии.
Когда наступил назначенный час, Иоанн вышел из пустыни и направился к берегам реки Иордан. Место было выбрано неслучайно. Иордан был для еврейского народа священной рекой, через которую их предки вошли в Землю Обетованную. Здесь Иоанн начал свою проповедь, текст которой краток, но предельно емок: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное».
Смысл Иоаннова крещения.
Главным действием, прославившим Иоанна и давшим ему имя Креститель, было совершаемое им в водах Иордана омовение. Важно понимать, что это крещение не было тем христианским таинством, каким мы его знаем сегодня. В иудейской традиции существовали ритуальные омовения (твила) для очищения от нечистоты. Однако крещение Иоанна было принципиально иным.
Оно было актом покаяния, публичным признанием своих грехов и символическим выражением желания очиститься от них, чтобы быть готовым к встрече с грядущим Мессией и вступлению в Его Царство. Люди, приходившие к Иоанну, исповедовали свои грехи и погружались в воду. Это был знак того, что человек омывается от скверны прошлой жизни и начинает новый путь.
Иоанн был предельно строг к приходившим к нему. Он обличал фарисеев и саддукеев, которые приходили креститься без истинного покаяния, надеясь лишь на свое происхождение от Авраама. Его знаменитые слова: «Порождения ехиднины! кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния» — звучали как гром среди ясного неба. Пророк давал понять, что родственные связи с праведниками не спасут человека, если он сам не изменит свою жизнь. Каждому, в зависимости от его положения, Иоанн давал конкретные практические советы: мытарям (сборщикам налогов) не брать лишнего, воинам не обижать людей и довольствоваться своим жалованьем, всем же — делиться одеждой и пищей с неимущими.
Пророк и Мессия.
Проповедь Иоанна имела колоссальный успех. К нему стекались толпы народа со всей Иудеи и Иерусалима. Его авторитет был настолько велик, что многие начали задаваться вопросом: не он ли и есть долгожданный Мессия, Христос? Религиозные вожди даже направили к нему священников и левитов, чтобы те официально спросили: «Кто ты? Илия? Пророк?».
Иоанн отвечал на эти вопросы с удивительным для того времени смирением. Он категорически отвергал всякие попытки приписать ему мессианское достоинство. Свою роль он определял предельно скромно, но в то же время возвышенно. Он называл себя «гласом вопиющего в пустыне», который лишь готовит путь Господу. Свою миссию он видел в том, чтобы быть другом жениха, который стоит рядом и радуется, слыша голос жениха.
Кульминацией служения Иоанна стала встреча с Иисусом из Назарета. Когда Иисус пришел на Иордан, чтобы креститься, Иоанн, согласно Евангелиям, ощутил всю необычность момента. Он знал, что Тот, кто стоит перед ним, не нуждается в крещении покаяния, ибо безгрешен. В апокрифическом «Евангелии от евреев» приводится даже диалог, где Иоанн просит Иисуса крестить его самого. Однако Иисус настаивает на совершении всего обряда, «чтобы исполнить всякую правду».
Когда Иоанн погрузил Иисуса в воды Иордана, произошло событие, ставшее одним из ключевых в Евангельской истории — Богоявление. Отверзлись небеса, Дух Святой сошел на Иисуса в виде голубя, и раздался голос с небес: «Ты Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение». С этого момента Иоанн осознал, что его миссия выполнена. Он указывает своим ученикам на Иисуса и произносит слова, ставшие крылатыми: «Вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира». И далее: «Ему должно расти, а мне умаляться».
Заточение и гибель.
Общественное служение Иоанна Предтечи было недолгим, но ярким и закончилось трагически. Смелые обличения пророка не могли не вызвать гнева власть имущих. Он открыто осуждал правителя Галилеи Ирода Антипу за то, что тот, оставив законную жену, вступил в противозаконный брак с Иродиадой, женой своего живого брата. Иоанн говорил Ироду: «Не должно тебе иметь жену брата твоего».
Ирод, опасаясь народного гнева (народ считал Иоанна пророком), не решался казнить его, но заключил в темницу. Иродиада же затаила на проповедника лютую злобу и ждала удобного случая для расправы. Случай представился во время пира в честь дня рождения Ирода. Дочь Иродиады от первого брака, Саломея, исполнила танец, который так понравился правителю и гостям, что Ирод поклялся дать ей все, что она попросит, даже до половины своего царства.
По наущению матери Саломея попросила принести ей на блюде голову Иоанна Крестителя. Ирод опечалился, но не захотел нарушить клятву, данную при гостях. Он послал в темницу оруженосца, который отсек Иоанну голову и принес ее на блюде. Ученики Иоанна погребли тело своего учителя. Так закончилась земная жизнь человека, которого сам Иисус Христос назвал величайшим из рожденных женами.
Что такое обретение главы Иоанна Предтечи.
Обретение главы Иоанна Предтечи — это уникальный праздник в церковном календаре, посвященный не событию из жизни святого, а чудесной истории обретения его честных мощей. После того как Иоанн Креститель был казнен по приказу Ирода Антипы, его тело погребли ученики, но императрица Иродиада, движимая ненавистью, не позволила похоронить отсеченную главу вместе с телом. Она надругалась над святыней, закопав ее в нечистом месте. Однако, согласно преданию, благочестивая служанка, тайно верующая во Христа, спасла главу, положив ее в сосуд и погребла на горе Елеонской — одном из священных мест Иерусалима. Так началась полная тайн и чудес история реликвии, которая трижды обреталась верующими и трижды становилась объектом поклонения.
Само слово «обретение» в церковной традиции означает чудесную находку мощей, которые долгое время считались утерянными. Первое обретение произошло спустя столетия, когда на месте погребения главы решил построить церковь вельможа Иннокентий. Копая ров для фундамента, он обнаружил сосуд с древней реликвией и по тому, какие чудеса и исцеления начали происходить от нее, понял, что обрел величайшую святыню. Второе обретение случилось уже в эпоху Византийской империи, когда глава, скрываемая от поругания во время гонений на христиан, была вновь чудесным образом открыта. Церковь отмечает эти события как напоминание о том, что истина, какой бы гонимой она ни была, всегда будет явлена миру, а память о праведнике, осмелившемся говорить правду властителям, нетленна.
Память и почитание.
Иоанн Предтеча занимает совершенно особое место в христианстве. Церковь называет его Ангелом пустыни и Предтечей, потому что он пришел прежде Христа и своей проповедью предварил Его пришествие. Он последний пророк Ветхого Завета и первый — Нового, стоящий на грани двух эпох.
В православии его почитание настолько велико, что он стоит сразу после Богородицы. В честь него установлено несколько праздников в церковном календаре: Зачатие (6 октября), Рождество (7 июля), Усекновение главы (11 сентября), а также дни Первого и Второго обретения его главы (9 марта). Интересно, что церковь молится Иоанну Крестителю об излечении головной боли — эта традиция связана с мученической смертью пророка через усекновение главы.
Почитают Иоанна и в исламе, где он известен под именем пророка Яхья. Коран описывает его как праведника, мудреца и благочестивого человека с самого детства, который был послан подтвердить истинность прежних Писаний.
Жизнь Иоанна Предтечи — это пример абсолютного служения и жертвенности. Он не сотворил чудес, не оставил после себя книг, не был политическим лидером. Его единственным оружием было слово правды и невероятная внутренняя сила, подкрепленная чистотой жизни. Он указал миру на Того, Кто сильнее его, и с радостью отошел в тень, чтобы взошло Солнце Правды. Именно в этом величии самоумаления и кротости перед истиной заключена вечная тайна его личности.
Эксклюзивы, смешные видео и только достоверная информация — подписывайтесь на «МК» в MAX.