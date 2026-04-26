Динамо прервало победную серию Сочи, оставив гостей на 16-м месте

Счёт был открыт уже на 11-й минуте: отличился нападающий Константин Тюкавин, замкнувший передачу партнёра. На 52-й минуте преимущество бело-голубых удвоил Муми Нгамалё, отправив мяч в сетку ворот гостей.
Важным событием встречи стало появление на поле сербского защитника «Динамо» Милана Майсторовича, который не играл с 2024 года. Он вышел в стартовом составе, но был заменён в перерыве.
После этой победы «Динамо» набрало 38 очков и поднялось на 8-е место в турнирной таблице. «Сочи» с 18-ю баллами остался на 16-й строчке. В следующем туре «Сочи» 3 мая примет «Оренбург», а «Динамо» 1 мая в гостях сыграет с московским «Локомотивом».
Ранее Life.ru писал, что Минспорт ужесточил лимит на легионеров в РПЛ с сезона-2026/27. Сейчас действуют более мягкие нормы: клубам разрешено заявлять до 13 легионеров и одновременно выпускать на поле до 8. В планах Минспорта постепенно доведение лимита до параметров 5/10, но дальнейшие решения будут приниматься вместе с клубами.
