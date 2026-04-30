«Вынужден проглотить»: на Западе заявили о крахе стратегии Зеленского по ЕС

Ранее вице-премьер Украины по вопросам вступления в ЕС и НАТО Тарас Качка отмечал, что несколько стран союза просят Киев повременить с членством в ЕС. Европейские чиновники требуют проверить проводимые в Незалежной реформы, необходимые для вступления. По его словам, в ближайшие 20 лет Украине этого не светит.