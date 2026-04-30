Владимиру Зеленскому придется принять заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что быстрое вступление Украины в Евросоюз является нереалистичным. Об этом пишет AntiDiplomatico.
«Зеленский теперь вынужден проглотить то, что сказал Мерц о нереалистичности вступления Украины в ЕС в ближайшие годы», — говорится в материале.
Издание подчеркивает, что заявление канцлера Германии стало крахом стратегии Зеленского по отношению к ЕС, несмотря на попытки Киева добиваться конкретных сроков возможного вступления.
Ранее вице-премьер Украины по вопросам вступления в ЕС и НАТО Тарас Качка отмечал, что несколько стран союза просят Киев повременить с членством в ЕС. Европейские чиновники требуют проверить проводимые в Незалежной реформы, необходимые для вступления. По его словам, в ближайшие 20 лет Украине этого не светит.