NewsNation: США выводят войска из ФРГ из-за недостаточной активности ЕС

Соединённые Штаты выводят войска из ФРГ из-за недостаточной активности стран Европы, заявила корреспондент телеканала NewsNation Келли Мейер.

Источник: Аргументы и факты

Она уточнила, что союзники США из ЕС «не проявляют активности».

«США выведут пять тысяч военнослужащих из ФРГ из-за того, что европейские союзники “не проявляют активности”, которую ожидал президент, сказали мне высокопоставленные представители военного министерства», — написала Мейер на своей странице в соцсети X*.

По её словам, речь идёт о распоряжении президента Соединённых Штатов Дональда Трампа.

Напомним, Трамп заявил, что США рассматривают возможность сокращения своего контингента в ФРГ. По его словам, Соединённые Штаты примут это решение в «короткий период времени».

Трамп заявлял, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц не понимает, о чём говорит. Речь идёт о позиции Мерца по Ирану.

По данным Reuters, Соединённые Штаты выведут из ФРГ пять тысяч военных. Пентагон подтвердил эту информацию. В ведомстве заявили, что решение принято по итогам оценки расстановки сил в Европе.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше