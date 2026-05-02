NewsNation: США выводят войска из ФРГ из-за недостаточной активности ЕС

Соединённые Штаты выводят войска из Германии из-за недостаточной активности стран Европы, заявила корреспондент телеканала NewsNation Келли Мейер.
«США выведут пять тысяч военнослужащих из ФРГ из-за того, что европейские союзники “не проявляют активности”, которую ожидал президент, сказали мне высокопоставленные представители военного министерства», — написала Мейер на своей странице в соцсети X*.
По её словам, речь идёт о распоряжении президента Соединённых Штатов Дональда Трампа.
Напомним, Трамп заявил, что США рассматривают возможность сокращения своего контингента в ФРГ. По его словам, Соединённые Штаты примут это решение в «короткий период времени».
Трамп заявлял, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц не понимает, о чём говорит. Речь идёт о позиции Мерца по Ирану.
По данным Reuters, Соединённые Штаты выведут из ФРГ пять тысяч военных. Пентагон подтвердил эту информацию. В ведомстве заявили, что решение принято по итогам оценки расстановки сил в Европе.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.