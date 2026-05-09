Лукашенко с младшим сыном Николаем присутствует на Параде Победы в Москве

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко с младшим сыном Николаем присутствует на Параде Победы 9 Мая в Москве. Фото опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».

Лукашенко присутствует на Параде Победы в Москве вместе с младшим сыном Николаем. Фото: телеграм-канал «Пул Первого».

Парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начался в Москве на Красной Площади в 10.00 и длился 45 минут, передает БелТА. Президент России Владимир Путин как Верховный главнокомандующий принял Парад.

Глава Беларуси приехал в Москву с рабочим визитом 8 мая. В Кремле Александр Лукашенко провел переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Во время переговоров Лукашенко сказал, что некрасиво и противно наблюдать за теми «товарищами», которые бросили под ноги Победу. Путин, в свою очередь, заявил о трудностях, которые пытаются создать извне для Беларуси и России.

А вот кто еще приехал в Москву 9 мая на празднование Дня Победы вместе с президентом Беларуси.

Кстати, торжества ко Дню Победы пройдут в Минске 9 мая после возращения Александра Лукашенко из Москвы.

Ранее Лукашенко сделал важное заявление о хрупкой безопасности в День Победы 9 Мая.

Тем временем мы собрали, куда сходить 9 Мая 2026 в Минске: программа и расписание мероприятий на 9 Мая в День Победы. И где смотреть салют в белорусской столице и областных городах.

