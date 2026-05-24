В подмосковном Воскресенске прошла экологическая акция в лесу

Экологическое мероприятие «Чистый лес» провели на участке лесного фонда по улице Горького в Воскресенске Московской области, сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона. Акция состоялась при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие».
На уборку территории вышли сотрудники Воскресенского участкового лесничества Виноградовского филиала «Мособллеса» и филиала «ВМУ» ОХК «Уралхим», активисты «Единой России», волонтеры, молодогвардейцы, сотрудники администрации округа и неравнодушные жители. Вместе они собрали и вывезли более 10 кубометров различного мусора: бытовых отходов, пластика, стекла и сухих веток.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.