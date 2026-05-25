Глава Анапы сообщила, когда в городе начнется купальный сезон

«Сегодня подписала постановление, в котором установлены сроки купального сезона-2026 на водных объектах общего пользования на территории Анапы Официально купальный сезон стартует 1 июня и продлится до 30 сентября», — написала она.
Маслова отметила, что подготовительные работы уже идут. «Подготовительные работы уже идут: на галечных пляжах и 1 километре песчаных, которые ранее были выведены из зоны ЧС, идет установка инфраструктуры. Продолжается отсыпка остальной пляжной территории чистым песком», — уточнила глава города.
Она добавила, что в ближайшее время сотрудники предприятия «Курорты Анапы» начнут работы по боронованию и последующему просеиванию песка на отсыпанных участках береговой линии. После этого начнется установка пляжной инфраструктуры.
27 марта вице-премьер Виталий Савельев заявил по итогам заседания правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧС, что на пляжах Анапы убрано более 90% мазута, и их могут открыть к 1 июня.
В апреле глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев на встрече с президентом России Владимиром Путиным также допустил возможность открытия пляжей в этом году.
В середине апреля Роспотребнадзор сообщил о возможности использования пляжных территорий и прибрежных вод Анапы в рекреационных целях при строгом соблюдении правил восстановления песчаного слоя. 22 апреля в Анапе началась отсыпка песка на участке протяженностью 3,5 км от центрального пляжа до санатория «Бимлюк».
Побережья Краснодарского края и Крыма оказались загрязнены мазутом после крушения двух танкеров в Керченском проливе из-за шторма в декабре 2024 года. По оценкам Минприроды, примерно 4 тыс. т нефтепродуктов с судов вылилось в море.
В Анапе был объявлен режим ЧС. Роспотребнадзор признал пляжи Анапы и Темрюкского района непригодными для купания. Из-за этого турпоток в Анапе упал на 70%. В сентябре 2025 года у берегов Анапы и Темрюкского района полностью завершили работы по очистке морского дна от осевшего мазута. При этом в середине февраля на береговой линии в Анапе обнаружили старые выбросы нефтепродуктов и осевший мазут, когда море размыло песок. Загрязнения убрали.