Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Анапы сообщила, когда в городе начнется купальный сезон

Купальный сезон в Анапе начнется 1 июня и продлится до 30 сентября. Об этом сообщила глава города-курорта Светлана Маслова в своем Telegram-канале.

Источник: Dmitry Gaidashev/CC0

«Сегодня подписала постановление, в котором установлены сроки купального сезона-2026 на водных объектах общего пользования на территории Анапы Официально купальный сезон стартует 1 июня и продлится до 30 сентября», — написала она.

Маслова отметила, что подготовительные работы уже идут. «Подготовительные работы уже идут: на галечных пляжах и 1 километре песчаных, которые ранее были выведены из зоны ЧС, идет установка инфраструктуры. Продолжается отсыпка остальной пляжной территории чистым песком», — уточнила глава города.

Она добавила, что в ближайшее время сотрудники предприятия «Курорты Анапы» начнут работы по боронованию и последующему просеиванию песка на отсыпанных участках береговой линии. После этого начнется установка пляжной инфраструктуры.

27 марта вице-премьер Виталий Савельев заявил по итогам заседания правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧС, что на пляжах Анапы убрано более 90% мазута, и их могут открыть к 1 июня.

В апреле глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев на встрече с президентом России Владимиром Путиным также допустил возможность открытия пляжей в этом году.

В середине апреля Роспотребнадзор сообщил о возможности использования пляжных территорий и прибрежных вод Анапы в рекреационных целях при строгом соблюдении правил восстановления песчаного слоя. 22 апреля в Анапе началась отсыпка песка на участке протяженностью 3,5 км от центрального пляжа до санатория «Бимлюк».

Побережья Краснодарского края и Крыма оказались загрязнены мазутом после крушения двух танкеров в Керченском проливе из-за шторма в декабре 2024 года. По оценкам Минприроды, примерно 4 тыс. т нефтепродуктов с судов вылилось в море.

В Анапе был объявлен режим ЧС. Роспотребнадзор признал пляжи Анапы и Темрюкского района непригодными для купания. Из-за этого турпоток в Анапе упал на 70%. В сентябре 2025 года у берегов Анапы и Темрюкского района полностью завершили работы по очистке морского дна от осевшего мазута. При этом в середине февраля на береговой линии в Анапе обнаружили старые выбросы нефтепродуктов и осевший мазут, когда море размыло песок. Загрязнения убрали.

Узнать больше по теме
Виталий Савельев: биография зампреда Правительства РФ и экс-главы Минтранса
В обновленное правительство Михаила Мишустина вошли молодые кадры, а также опытные управленцы. Можно отметить Виталия Савельева: бывший глава Минтранса получил повышение, став заместителем председателя. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше