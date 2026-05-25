Глава Анапы сообщила, когда в городе начнется купальный сезон

В Анапе был объявлен режим ЧС. Роспотребнадзор признал пляжи Анапы и Темрюкского района непригодными для купания. Из-за этого турпоток в Анапе упал на 70%. В сентябре 2025 года у берегов Анапы и Темрюкского района полностью завершили работы по очистке морского дна от осевшего мазута. При этом в середине февраля на береговой линии в Анапе обнаружили старые выбросы нефтепродуктов и осевший мазут, когда море размыло песок. Загрязнения убрали.