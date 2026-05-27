Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага в среду, 27 мая, заявил о том, что президент Украины Владимир Зеленский должен предстать перед военным трибуналом за удар Вооруженных сил Украины по общежитию в Старобельске.
— Если кто-то совершает военные преступления, так это Зеленский. Только посмотрите, как он позволил убить 21 студента в Старобельске и как он восхваляет бандеровцев, — написал парламентарий в своем Telegram-канале.
Украинские войска в 22 мая нанесли массированный удар по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. В результате атаки погибли и пострадали люди. Подробнее о трагедии — в материале «Вечерней Москвы».
МИД России 25 мая объявил, что Вооруженные силы приступают к нанесению системных ударов по предприятиям ВПК в Киеве. Днем ранее в Министерстве обороны сообщили, что армия России нанесла массированный удар по объектам военного управления Украины «в ответ на террористические атаки Украины».