«Военное преступление»: в Европарламенте призвал к трибуналу над Зеленским

Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага в среду, 27 мая, заявил о том, что президент Украины Владимир Зеленский должен предстать перед военным трибуналом за удар Вооруженных сил Украины по общежитию в Старобельске.

— Если кто-то совершает военные преступления, так это Зеленский. Только посмотрите, как он позволил убить 21 студента в Старобельске и как он восхваляет бандеровцев, — написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Украинские войска в 22 мая нанесли массированный удар по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. В результате атаки погибли и пострадали люди. Подробнее о трагедии — в материале «Вечерней Москвы».

МИД России 25 мая объявил, что Вооруженные силы приступают к нанесению системных ударов по предприятиям ВПК в Киеве. Днем ранее в Министерстве обороны сообщили, что армия России нанесла массированный удар по объектам военного управления Украины «в ответ на террористические атаки Украины».

Словакия: европейское государство с самостоятельной политикой и стратегическим положением
Словакия — государство в Центральной Европе, которое в своей политике сочетает участие в западных союзах с попытками проводить самостоятельный курс. Страна входит в ЕС и НАТО, но в последние годы всё чаще демонстрирует собственный подход к международной повестке.
