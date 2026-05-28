Пашинян рассказал, как Ереван надеется получать газ: в Армении намерены проложить транзитный газопровод

Пашинян хочет получать газ в обмен на транзит по трубе на территории Армении.

Источник: Комсомольская правда

Армянский премьер Никол Пашинян объяснил, как Ереван будет получать газ. Он рассказал о планах проложить транзитный газопровод на территории страны. Затем государство рассчитывает приобретать газ в обмен на транзит. Так Никол Пашинян объявил в ходе встречи с избирателями в Котайкской области.

Премьер Армении подчеркнул, что Ереван не будет надеяться «на одну дорогу» и «одну трубу». Он не уточнил, о каком именно «союзнике» идет речь.

«По территории Армении пройдет газопровод и мы за счет этого транзита будет иметь собственный газ, поскольку за транзит нам будут платить газом», — уведомил Никол Пашинян.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова проинформировала Ереван, что Москва приостановит действие соглашения о поставках газа и нефтепродуктов между странами, если Армения не остановит процесс сближения с ЕС. Такое решение может быть принято в одностороннем порядке, добавила дипломат.

