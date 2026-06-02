В мексиканском приюте: мать россиянки Романовой бьёт тревогу

Россиянка Кристина Романова, достигшая 15 мая совершеннолетия, по словам посла Мексики в Москве Эдуардо Вильегаса Мехиаса, в настоящее время находится в мексиканском социальном учреждении и решает свою дальнейшую судьбу. Дипломат уточнил, что девушка обратилась за помощью в центр социальной помощи и живет в приюте для женщин, пострадавших от насилия, при этом она не хочет обращаться за консульским доступом и намерена остаться в Мексике.
Однако приемная мать Кристины, Марина Романова, категорически не согласна с этой версией. По ее словам, два с половиной года назад ее дочь была насильно изъята из школы сотрудниками государственной системы защиты семьи штата Мехико (DIFEM) и под ложным предлогом насилия в семье помещена в приют. После наступления совершеннолетия, как утверждает Марина Романова, связь с дочерью была потеряна, и та может находиться в руках преступников, которые собираются продать ее в рабство.
Судьбой Кристины Романовой занимается российское посольство, которому в апреле 2026 года впервые с августа 2025 года удалось добиться встречи с девушкой. МИД РФ вызвал посла Мексики для выражения решительной обеспокоенности в связи с бездействием местных властей. Российская сторона настаивает на незаконности удержания гражданки РФ, которая не является ни задержанной, ни арестованной, и требует обеспечить все условия для ее беспрепятственного возвращения на родину.
В апреле 2026 года в распоряжении СМИ оказалось письмо, которое Кристина Романова якобы написала в консульский отдел посольства РФ в Мексике еще до своего совершеннолетия. В нем девушка утверждала, что ее насильно удерживают, пичкают психотропными препаратами и что она боится, что по достижении 18 лет ее «продадут».
«Предполагаю, что я стала жертвой организованной преступности», — говорилось в обращении, достоверность которого, однако, так и не была официально подтверждена. МИД РФ, в свою очередь, сообщил, что во время опроса 17 апреля Кристина заявила о желании остаться в Мексике, что лишь усилило противоречия в этой резонансной истории. В конце мая приемная мать заявила, что намерена подать заявление о розыске дочери в Интерпол, так как семья не располагает достоверной информацией о ее местонахождении.
