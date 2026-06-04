Изотова: Ошибки в начислении пенсии возможны из-за некорректности данных

Ошибки при начислении пенсионных выплат в РФ возникают из-за передачи работодателями некорректных данных в Соцфонд. Об этом в среду, 3 июня, сообщила на полях ПМЭФ заместитель председателя Счетной палаты Галина Изотова.
По ее словам, основными причинами нарушений являются неверные сведения о страховых взносах, некорректный учет трудового стажа и технические сбои.
— По результатам наших предыдущих проверок такие нарушения действительно выявлялись — и людям впоследствии доначисляли пенсии. Человеческий и технический факторы никто не отменял, — цитирует Изотову РИА Новости.
Она отметила, что у Счетной палаты нет возможности проверить каждое из десятков миллионов пенсионных дел в России. Поэтому гражданам, которые уверены в наличии недоплат, нужно проявлять инициативу.
Изотова напомнила, что в стране действует законный механизм перерасчета выплат. Для этого следует обратиться в Соцфонд с заявлением, предоставив подтверждающие документы, сказано в статье.
Депутаты фракции «Справедливая Россия» внесли в Госдуму законопроект о компенсации расходов на лекарства для пенсионеров с доходом ниже 1,5 прожиточного минимума в регионе. Они предлагают возмещать полную стоимость препаратов, приобретенных по назначению врача.