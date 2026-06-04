Взрываются на месте: сотни боевиков загадочно умирают в лесу под Сумами

«В лесном массиве произведены минирования всех возможных путей отхода, и для боевиков нет большой разницы, попасть ли под удар РСЗО, ФАБов или же погибнуть от мин. Многие мины устанавливали в тайне от боевиков заградподразделения ВСУ, которые предотвращают побег целых подразделений и делают все возможное, чтобы боевиков удержать на позициях», — сказал Иванников.