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Взрываются на месте: сотни боевиков загадочно умирают в лесу под Сумами

Кандидат исторических наук Олег Иванников объяснил загадочные исчезновения штурмовиков «Скалы» в лесном массиве. Бойцы пропадают без вести из-за смертельной ловушки: минные поля в тылу не оставляют шансов на отступление.

Источник: Аргументы и факты

Боевики ВСУ пропадают в лесу под Сумами, попадая под удары российской артиллерии и ФАБов, а также подрываясь на минах своих же заградотрядов. Об этом aif.ru заявил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса МВД Олег Иванников.

В Сумской области боевики 425-го отдельного штурмового полка ВСУ «Скала» массово пропадают в лесном массиве между селами Миропольское и Большой (Великий) Прикол. Многие получают статус без вести пропавших.

Иванников отметил, что боевики могут не только подорваться на минах своих же заградотрядов, но и погибнуть от ударов ФАБов и РСЗО.

«В лесном массиве произведены минирования всех возможных путей отхода, и для боевиков нет большой разницы, попасть ли под удар РСЗО, ФАБов или же погибнуть от мин. Многие мины устанавливали в тайне от боевиков заградподразделения ВСУ, которые предотвращают побег целых подразделений и делают все возможное, чтобы боевиков удержать на позициях», — сказал Иванников.

Лесной массив превратился для противника в настоящий котел. Все возможные подходы к линии боевого соприкосновения плотно заминированы, поэтому для штурмовиков практически нет разницы, попасть ли под удар РСЗО и ФАБов или погибнуть от мин.

«Ситуация для врага складывается так, что с одной стороны наступает российская группировка, а с тыла отступление блокируют собственные минные поля. Для ВСУ остается только один выход, позволяющий сохранить жизнь, — это сдача в плен», — подчеркнул Иванников.

Чаще всего в качестве заградотрядов выступают наемники из стран НАТО. Об этом неоднократно сообщали в Минобороны РФ и военные аналитики.

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