Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Росагролизинг откроет специализированные центры в Ростовской области

Власти Ростовской области и АО «Росагролизинг» наметили новые направления взаимодействия.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь и гендиректор АО «Росагролизинг» подписали соглашение о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Одно из основных направлений сотрудничества — создание машинно-технологических компаний по предоставлению агротехнологических услуг. По словам Юрия Слюсаря, подобная работа — системный шаг к повышению эффективности сельского хозяйства и снижению издержек производителей.

Стороны планируют взаимодействие для развития производства сельскохозяйственной продукции, технического обновления АПК и других отраслей экономики, в том числе предполагается механизм финансовой аренды. Срок соглашения — 2026−2031 годы.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше