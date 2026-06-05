Россия находится в контакте с Азербайджаном по вопросу атаки на суда

По информации МИД, полученной из российских компетентных органов, ранним утром 5 июня в Азовском море были атакованы теплоходы «Натра» и «Циркон», следовавшие из Турции в порт Ростова-на-Дону под флагами Белиза и Палау соответственно. На обоих судах есть погибшие и раненые, в том числе граждане Азербайджанской Республики.