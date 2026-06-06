«ЭТНОФЕСТ. Земля черного дракона» пройдет в Хабаровске 8 и 9 августа

Межрегиональный фестиваль приурочен к Году единства народов России и посвящен сохранению самобытной культуры коренных малочисленных народов Севера и Дальнего Востока. Проект получил грантовую поддержку Министерства культуры РФ в рамках субсидии на творческие инициативы в сфере народного искусства. Организаторы приглашают к участию национальные творческие ансамбли, мастеров декоративно-прикладного творчества, команды по национальным видам спорта, а также исследователей, занимающихся сохранением исчезающих языков. Подробности — на сайте краевого Минкульта.