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«ЭТНОФЕСТ. Земля черного дракона» пройдет в Хабаровске 8 и 9 августа

Межрегиональный фестиваль приурочен к Году единства народов России и посвящен сохранению самобытной культуры коренных малочисленных народов Севера и Дальнего Востока. Проект получил грантовую поддержку Министерства культуры РФ в рамках субсидии на творческие инициативы в сфере народного искусства. Организаторы приглашают к участию национальные творческие ансамбли, мастеров декоративно-прикладного творчества, команды по национальным видам спорта, а также исследователей.

Межрегиональный фестиваль приурочен к Году единства народов России и посвящен сохранению самобытной культуры коренных малочисленных народов Севера и Дальнего Востока. Проект получил грантовую поддержку Министерства культуры РФ в рамках субсидии на творческие инициативы в сфере народного искусства. Организаторы приглашают к участию национальные творческие ансамбли, мастеров декоративно-прикладного творчества, команды по национальным видам спорта, а также исследователей, занимающихся сохранением исчезающих языков. Подробности — на сайте краевого Минкульта.