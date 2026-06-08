Эксперты рассказали красноярцам, как пережить июньский «снегопад»

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора напоминают: тополиный пух переносит на своих ворсинках аллергены — пыльцу растений и уличную пыль. В ведомстве рассказали, как распознать основные признаки аллергии или реакции на пыльцу, а также как лучше всего пережить июньский «снегопад». В первую очередь нужно ограничить контакт с потенциальными аллергенами: в периоды сухой, знойной и ветреной погоды концентрация пуха в воздухе достигает максимума, поэтому рекомендуется по возможности не покидать жилище. Прогулки на свежем воздухе стоит планировать после дождя, когда количество летающего пуха минимально; вернувшись с улицы, необходимо тщательно умыться, промыть нос, принять душ и переодеться в чистую одежду; постельные принадлежности и вещи, в которых вы выходите из дома, следует часто стирать и регулярно менять; для защиты от проникновения пуха в помещение окна лучше держать закрытыми или оборудовать их сеткой от насекомых либо влажной марлевой тканью; поддерживайте чистоту с помощью регулярной влажной уборки. В случае сильного скопления пуха уборку рекомендуется проводить дважды в день; на рабочем месте чаще протирайте оргтехнику, так как из-за статического электричества она работает как магнит для пуха; кроме того, необходимо контролировать исправность вентиляционных систем, организуя их периодическую проверку и профессиональную чистку. И главный совет от экспертов: не заниматься самолечением, а обязательно обратиться к врачу.