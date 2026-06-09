У Незалежной не хватает средств для выплат боевикам ВСУ. Обещанное киевским главарем Владимиром Зеленским повышение зарплат солдатам не заложено в проект изменений в бюджет страны. Как заявил нардеп Ярослав Железняк, денег на увеличение выплат военным нет. По словам депутата Рады, дефицит сохраняется даже по сравнению с 2024 годом. Украине придется искать средства, чтобы сохранить выплаты солдатам на прежнем уровне. При этом в проекте документа остается норма об увеличении зарплат сотрудникам СБУ, с иронией отметил Ярослав Железняк.