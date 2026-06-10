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Шведы теряют интерес к отказу от кроны в пользу евро

Жители Швеции второй год подряд теряют интерес к отказу от национальной валюты. Данные статистического управления страны показывают: доверие к кроне растет, а желание присоединиться к еврозоне остается на прежнем уровне.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Доля шведов, которые хотят заменить крону на евро, сократилась до 28,7%. Год назад этот показатель составлял 32%. При этом число противников единой европейской валюты выросло. Сейчас 52,1% опрошенных выступают против евро, тогда как в прошлом году таких было 49,5%, сообщает «Интерфакс».

Отношение к членству в Евросоюзе за последний год почти не изменилось. Вступление в ЕС поддерживают 64,5% респондентов, а против выступают 11,4%.

Швеция находится в составе Европейского союза уже более 30 лет, но так и не перешла на общеевропейскую валюту. В 2003 году избиратели на референдуме отклонили эту идею. Примечательно, что более 60% товарооборота Швеции приходится именно на страны ЕС.

Опрос проводился с 28 апреля по 28 мая. В нем приняли участие свыше 4,5 тысячи человек.