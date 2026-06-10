Шведы теряют интерес к отказу от кроны в пользу евро

Швеция находится в составе Европейского союза уже более 30 лет, но так и не перешла на общеевропейскую валюту. В 2003 году избиратели на референдуме отклонили эту идею. Примечательно, что более 60% товарооборота Швеции приходится именно на страны ЕС.