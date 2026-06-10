Шведы теряют интерес к отказу от кроны в пользу евро

Доля шведов, которые хотят заменить крону на евро, сократилась до 28,7%. Год назад этот показатель составлял 32%. При этом число противников единой европейской валюты выросло. Сейчас 52,1% опрошенных выступают против евро, тогда как в прошлом году таких было 49,5%, сообщает «Интерфакс».
Швеция находится в составе Европейского союза уже более 30 лет, но так и не перешла на общеевропейскую валюту. В 2003 году избиратели на референдуме отклонили эту идею. Примечательно, что более 60% товарооборота Швеции приходится именно на страны ЕС.
Опрос проводился с 28 апреля по 28 мая. В нем приняли участие свыше 4,5 тысячи человек.