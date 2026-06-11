Без родственных могил: утверждены правила захоронений на Аллее защитников Отечества в Челябинске

Согласно документу, здесь могут быть похоронены ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны и боевых действий, ветераны боевой службы, а также сотрудники правоохранительных органов, гражданской обороны, МЧС и пожарной безопасности, погибшие при исполнении служебного долга. В перечень также вошли защитники Отечества, погибшие или пропавшие без вести в ходе военных действий, умершие от ран и контузий, а также те, кто погиб в плену, но не изменил Родине. Родственные и семейные захоронения на Аллее не допускаются — это сделано для сохранения мемориального значения и единого архитектурного облика.