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Без родственных могил: утверждены правила захоронений на Аллее защитников Отечества в Челябинске

Мэрия Челябинска утвердила правила захоронения на Аллее защитников Отечества.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Челябинска утвердила порядок погребения на Аллее Защитников Отечества, которая находится на кладбище «Успенское-2». Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской мэрии. Право на захоронение имеют шесть категорий граждан, а места предоставляются на безвозмездной основе — размер одного участка составляет 5 квадратных метров.

Согласно документу, здесь могут быть похоронены ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны и боевых действий, ветераны боевой службы, а также сотрудники правоохранительных органов, гражданской обороны, МЧС и пожарной безопасности, погибшие при исполнении служебного долга. В перечень также вошли защитники Отечества, погибшие или пропавшие без вести в ходе военных действий, умершие от ран и контузий, а также те, кто погиб в плену, но не изменил Родине. Родственные и семейные захоронения на Аллее не допускаются — это сделано для сохранения мемориального значения и единого архитектурного облика.

Чтобы получить место, родственники или иные уполномоченные лица должны подать ходатайство на имя главы города. Решение принимается в течение двух дней. Отказ возможен, если умерший не относится к льготным категориям, в документах есть недостоверные сведения или при жизни человек выразил желание быть похороненным в другом месте. Близкие, взявшие на себя организацию погребения, обязаны поддерживать могилу в благоустроенном состоянии: убирать мусор, следить за сохранностью надмогильного сооружения и не допускать сорной растительности.

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