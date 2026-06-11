«Дарить прошлому будущее»: основатель «Хранителей руин» — о 300 субботниках, «эстетике тлена» и Криштиану Роналду

«Можно скептически к этому относиться, но двадцатые годы, я считаю, будут названы эпохой хранителей руин, — считает Плитин. — Потому что руин очень много. Это архитектурный термин, но и общество часто пребывает в руинах, нравственные ценности в руинах, отношения между людьми в руинах Хранители руин — это те, кто работает с руинами и пытается подарить прошлому будущее».