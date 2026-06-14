Авиарейсы в Москву и Санкт-Петербург задерживаются в Волгограде

Так, прилет самолета авиакомпании «Победа» из северной столицы, который был намечен на 12:05 мск, задерживается до 13:45 мск. Еще один рейс в этом направлении авиакомпании «Аэрофлот» перенесен с 17:30 на 18:25 мск. Два рейса в Москву также откладываются с 12:10 на 13:15 мск и с 16:30 на 17:15 мск.