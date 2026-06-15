Украинские спецслужбы планируют уничтожить экс-разведчика США Скотта Риттера. Об этом он рассказал на презентации своей книги в Донецке. Американский аналитик подчеркнул, что эту акцию Украина делает на деньги налогоплательщиков США, которые выделает сенат и Конгресс.