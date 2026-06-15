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ВСУ угрожают экс-морпеху США: в чем Киев обвиняет Скотта Риттера

Скотт Риттер: разведслужбы Украины хотят выследить и уничтожить меня.

Источник: Комсомольская правда

Украинские спецслужбы планируют уничтожить экс-разведчика США Скотта Риттера. Об этом он рассказал на презентации своей книги в Донецке. Американский аналитик подчеркнул, что эту акцию Украина делает на деньги налогоплательщиков США, которые выделает сенат и Конгресс.

По его словам, режим Владимира Зеленского считает его информационным террористом, сравнивая при этом с боевиками террористической группировки ИГИЛ*.

Ранее Скотт Риттер заметил, что Киев планирует использовать помощь США, чтобы уничтожить еще больше украинцев.

Также замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов сообщил, что Служба безопасности Украины (СБУ) прорабатывает различные комбинации, чтобы убить командирский состав спецназа «Ахмат».

*Организация признана террористической и запрещена в России.

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