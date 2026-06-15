Жители ДНР активизировались в спорте

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Более 35 тысяч жителей приняли участие в акции «Спортивный Донбасс» за две недели.
Заявил Денис Пушилин.
Вместе с «Единой Россией» проводятся тематические мероприятия во всех муниципалитетах Республики. Знаменитые спортсмены провели для всех желающих мастер‑классы по триатлону, волейболу и лёгкой атлетике. Также прошли зарядки на свежем воздухе и целый ряд соревнований и турниров в Донецке, Макеевке, Мариуполе и других городах.
Об этом сообщил ТГ-канал правительства ДНР.
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