ВТБ требует с обанкротившегося липецкого производителя упаковки 212 млн рублей

По данным Rusprofile, ООО «Рент-Кэпитл» зарегистрировано в Липецке в 2008 году. Уставный капитал — 12 тыс. руб. Основной вид деятельности — оптовая неспециализированная торговля. Владеет компанией Евгений Викулин. Ему же принадлежат краснодарские ООО «Рент Кэпитл», специализирующееся на производстве гофрированной бумаги и картона, ООО «Адамас» (выращивание зерновых), а также липецкие ООО «Рент Авто» (деятельность грузового транспорта) и ООО «Опттранс» (производство безалкогольных напитков). Выручка ООО «Рент-Кэпитл» в 2025 году составила 117 млн руб., сократившись на 97% (4,6 млрд руб. годом ранее). Чистый убыток общества составил 462 млн руб., в то время как в 2024-м фиксировалась прибыль в 24 млн руб. Гендиректор — Анна Логунова, она же руководит другими компаниями господина Викулина.