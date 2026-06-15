МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. НАТО будет бить по Калининграду и Санкт-Петербургу в случае конфликта с Россией, заявил командующий Люфтваффе Хольгер Нойманн в интервью The Telegraph.
«Я думаю, мы должны приложить очень серьезные усилия, чтобы действовать в определенных регионах», — сказал он, оценивая положение на восточной границе.
Среди ключевых целей на территории России он назвал, в частности, ее стратегический эксклав Калининград, окруженный членами НАТО, Санкт-Петербург, где расположены ключевые военно-морские объекты, а также Кольский полуостров и Черное море.
Президент России Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это «сдерживанием агрессии». В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.