НИУ РАНХиГС будет развивать сотрудничество с IT-кампусом «Неймарк». Об этом сообщила директор Института управления Екатерина Лебедева на пресс-конференции во вторник, 16 июня.
По словам Лебедевой, абитуриенты смогут выбрать программы магистратуры — например, «Правовое регулирование в использовании искусственного интеллекта».
Говоря о развитии других образовательных программ, она отметила гибкость и мобильность обучения.
Среди других инновационных программ можно выделить следующие:
магистерская программа «Государственное регулирование налоговой системы» (совместно с Федеральной налоговой службой); магистерская программа «Правовое регулирование опеки и попечительства» (совместно с правительством Нижегородской области).
«Представленные программы носят инновационный и уникальный характер. Надеемся, что сотрудничество с нашими партнерами позволит выстроить качественную подготовку специалистов нового времени», — заключила Екатерина Лебедева.