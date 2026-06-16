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НИУ РАНХиГС будет развивать сотрудничество с IT-кампусом «Неймарк»

Оно позволит выстроить качественную подготовку специалистов нового времени.

Источник: Время

НИУ РАНХиГС будет развивать сотрудничество с IT-кампусом «Неймарк». Об этом сообщила директор Института управления Екатерина Лебедева на пресс-конференции во вторник, 16 июня.

По словам Лебедевой, абитуриенты смогут выбрать программы магистратуры — например, «Правовое регулирование в использовании искусственного интеллекта».

Говоря о развитии других образовательных программ, она отметила гибкость и мобильность обучения.

Среди других инновационных программ можно выделить следующие:

магистерская программа «Государственное регулирование налоговой системы» (совместно с Федеральной налоговой службой); магистерская программа «Правовое регулирование опеки и попечительства» (совместно с правительством Нижегородской области).

«Представленные программы носят инновационный и уникальный характер. Надеемся, что сотрудничество с нашими партнерами позволит выстроить качественную подготовку специалистов нового времени», — заключила Екатерина Лебедева.

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