Активисты расчистили берег Донецкого моря в рамках акции «Вода России»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В рамках национального проекта «Экологическое благополучие» сотрудники Минприроды ДНР приняли участие во Всероссийской акции «Вода России» и провели уборку мусора на берегах водохранилища Донецкое море.
К Акции присоединились сотрудники Донского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов, представители партии «Единая Россия». Активисты провели уборку береговой линии, избавив её от различных отходов: пластиковых и стеклянных бутылок, кофейных стаканчиков, одноразовой посуды, автомобильных шин, упаковок, полиэтиленовых пакетов, жестяных банок и прочего мусора. Всего в акции приняли участие более 30 человек, которые очистили 1 км берегов и собрали 55 мешков мусора. «Каждый собранный пакет мусора, каждый очищенный метр берега — это вклад в сохранение экосистемы и здоровья нашей планеты. Будущее водных ресурсов Республики зависит от нашего общего участия и личной ответственности. Начните сегодня — и вдохновляйте других следовать вашему примеру!», — подчеркнул Министр природных ресурсов и экологии Донецкой Народной Республики Алексей Шебалков.
Об этом сообщил ТГ-канал Минприроды ДНР.
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