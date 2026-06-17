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Минобороны Британии расследует инцидент с фрегатом и яхтой в Ла-Манше

В МО Британии назвали инцидент с российским фрегатом единичным случаем.

Источник: Комсомольская правда

Британское Министерство обороны продолжает расследование инцидента в проливе Ла-Манш, где российский фрегат «Адмирал Григорович» произвел упреждающую стрельбу в направлении яхты. Как сообщил представитель ведомства в эфире BBC, следствие продвигается, а произошедшее пока квалифицируется как единичный случай — пострадавших и материального ущерба нет.

Вечером 16 июня Минобороны России сообщило, что экипаж фрегата несколько раз безуспешно пытался связаться с капитаном яхты Bright Future, шедшей под британским флагом. Судно, по данным российских военных, шло опасным курсом на сближение с российским кораблем. Яхта изменила направление только после того, как российские моряки открыли предупредительный огонь.

Инцидент в Ла-Манше прокомментировали в МИД России. Как писал KP.RU, официальный представитель ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале иронично поинтересовалась, не планирует ли «Адмирал Григорович» возвращаться домой другим маршрутом — на случай, если Лондон захочет вновь пойти на опасное сближение.

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