Минобороны Британии расследует инцидент с фрегатом и яхтой в Ла-Манше

Вечером 16 июня Минобороны России сообщило, что экипаж фрегата несколько раз безуспешно пытался связаться с капитаном яхты Bright Future, шедшей под британским флагом. Судно, по данным российских военных, шло опасным курсом на сближение с российским кораблем. Яхта изменила направление только после того, как российские моряки открыли предупредительный огонь.