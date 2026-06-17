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В Краснотуранске спасатели спасли мужчину из-под обрушившегося стеллажа

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сегодня в селе Краснотуранск во время проведения разгрузочных работ в Центре кровли и фасада произошло обрушение стеллажа с металлоизделиями.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сегодня в селе Краснотуранск во время проведения разгрузочных работ в Центре кровли и фасада произошло обрушение стеллажа с металлоизделиями.

Один из работников оказался заблокирован под завалом, мужчине зажало ногу. На место выехали специалисты КГКУ «Спасатель».

Они совместно с сотрудниками МЧС России провели аварийно-спасательные работы. С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента они освободили из-под завала 29-летнего мужчину.

После деблокирования пострадавший был передан бригаде медицинских работников для оказания необходимой помощи, сообщают в ведомстве.

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