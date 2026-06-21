Главе МИД Литвы, попавшему в скандал из-за слов о Калининграде, поставили ультиматум

«Нормализация отношений с Китаем, реализация амбициозных целей, согласованных с Тайванем, — по этим вопросам необходимо представить определённые результаты. Если они будут удовлетворительными, всё будет в порядке, то, я надеюсь, господин Будрис сможет остаться на своем посту. Если нет, то мы посмотрим на этот вопрос по-другому», — заявил глава республики.