Суд заочно приговорил украинского олигарха Коломойского* к 12 годам

Помимо Коломойского*, фигурантами уголовного дела стали Александр Ярославский, Геннадий Боголюбов и Павел Овчаренко. Суд признал их виновными в создании преступного сообщества и присвоении имущества в особо крупном размере (ч. 1 ст. 210 и ч. 4 ст. 160 УК РФ). Поскольку все обвиняемые находятся за пределами России и объявлены в межгосударственный розыск, судебный процесс проходил в заочном режиме.