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Суд заочно приговорил украинского олигарха Коломойского* к 12 годам

Приговор по делу о хищении российской нефти вынесен в Альметьевске. Фигурантами стали Игорь Коломойский*, Александр Ярославский, Геннадий Боголюбов и Павел Овчаренко. Следствие установило, что они организовали поставки сырья на Украину, похитив ресурсы на сумму более 10 миллиардов рублей.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Альметьевский городской суд Республики Татарстан вынес заочный приговор по делу о хищении российской нефти. Четверо граждан Украины, включая известного бизнесмена Игоря Коломойского*, приговорены к 12 годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-центр МВД России.

Помимо Коломойского*, фигурантами уголовного дела стали Александр Ярославский, Геннадий Боголюбов и Павел Овчаренко. Суд признал их виновными в создании преступного сообщества и присвоении имущества в особо крупном размере (ч. 1 ст. 210 и ч. 4 ст. 160 УК РФ). Поскольку все обвиняемые находятся за пределами России и объявлены в межгосударственный розыск, судебный процесс проходил в заочном режиме.

По данным следствия, в 2006—2007 годах фигуранты создали за рубежом преступную группу и через фирму-посредника организовали поставки российской нефти на Украину. Таким образом злоумышленники похитили почти 859 тысяч тонн сырья на сумму более 10 миллиардов рублей.

В рамках расследования Следственный департамент МВД России инициировал обеспечительные меры для возмещения ущерба. Правоохранительные органы наложили арест на имущество компании, аффилированной с осужденными. Общая стоимость активов превысила 20 миллиардов рублей, из которых половина суммы приходится на пакет акций предприятия.

В ведомстве уточнили, что вынесенный обвинительный приговор на данный момент не вступил в законную силу.

* внесен Росфинмониторингом в реестр лиц, причастных к терроризму и экстремизму.