Нижегородец отдал 22 000 евро и 12 605 долларов курьеру мошенников

В Княгининском округе Нижегородской области завершено расследование дела о крупном мошенничестве — в роли курьера преступной группы выступал 18‑летний житель региона. Данные о ходе расследования обнародованы пресс‑службой ГУ МВД России по Нижегородской области.
По версии следствия, в январе 2026 года юноша вступил в переписку в мессенджере с неустановленным лицом, предложившим ему «заработок». Схема предполагала, что молодой человек будет выступать посредником: забирать наличные у обманутых граждан и передавать их другим участникам схемы, занимавшимся обменом валюты и криптовалюты.
Первый эпизод преступной деятельности зафиксирован в Княгинино: по указанию кураторов курьер прибыл по указанному адресу и забрал у местной жительницы свёрток с деньгами. В результате мошеннических действий потерпевшая лишилась 900 100 рублей.
Второй эпизод произошёл в феврале 2026 года в Нижнем Новгороде: фигурант получил от горожанина крупную сумму в иностранной валюте — 22 000 евро и 12 605 долларов США. С учётом курса валют на тот момент общий ущерб составил 2 994 906 рублей.
Правоохранители задержали молодого человека, при этом у него была изъята иностранная валюта. В процессе следствия фигурант частично компенсировал нанесённый ущерб. Отдельные ценности переданы на ответственное хранение одному из пострадавших. В настоящее время правоохранители продолжают устанавливать и привлекать к ответственности остальных участников преступной цепочки.
Ранее суд оштрафовал мошенника за обман ветерана СВО в Нижнем Новгороде.