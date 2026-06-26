Нижегородец отдал 22 000 евро и 12 605 долларов курьеру мошенников

По версии следствия, в январе 2026 года юноша вступил в переписку в мессенджере с неустановленным лицом, предложившим ему «заработок». Схема предполагала, что молодой человек будет выступать посредником: забирать наличные у обманутых граждан и передавать их другим участникам схемы, занимавшимся обменом валюты и криптовалюты.