Опубликованы фотографии музея «Самбекские высоты» после удара БПЛА

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь опубликовал фотографии музея «Самбекские высоты», который днем 27 июня был атакован украинским дроном-камикадзе.
На снимках можно увидеть оставшуюся в металлическом фасаде здания пробоину после удара дрона-камикадзе. Ее размеры впечатляют — несколько метров.
На фотографиях также видно, что вход в информационно-выставочный центр также пострадал от фрагментов беспилотника. Листы обшивки музея разбросаны по земле.
«Завтра на территории комплекса начнутся работы по ликвидации последствий атаки. К работе также подключатся специалисты Минкультуры и Минстроя — они оценят масштаб повреждений и примут решение о возобновлении работы музея», — сообщил глава региона Юрий Слюсарь.