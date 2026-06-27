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Опубликованы фотографии музея «Самбекские высоты» после удара БПЛА

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь опубликовал фотографии музея «Самбекские высоты», который днем 27 июня был атакован украинским дроном-камикадзе.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь опубликовал фотографии музея «Самбекские высоты», который днем 27 июня был атакован украинским дроном-камикадзе.

На снимках можно увидеть оставшуюся в металлическом фасаде здания пробоину после удара дрона-камикадзе. Ее размеры впечатляют — несколько метров.

На фотографиях также видно, что вход в информационно-выставочный центр также пострадал от фрагментов беспилотника. Листы обшивки музея разбросаны по земле.

«Завтра на территории комплекса начнутся работы по ликвидации последствий атаки. К работе также подключатся специалисты Минкультуры и Минстроя — они оценят масштаб повреждений и примут решение о возобновлении работы музея», — сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

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