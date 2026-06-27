Работы по ликвидации последствий атаки на ростовский музей начнутся завтра

«Завтра на территории комплекса начнутся работы по ликвидации последствий атаки. К работе также подключатся специалисты Минкультуры и Минстроя — они оценят масштаб повреждений и примут решение о возобновлении работы музея», — написал Слюсарь в канале на платформе «Макс».