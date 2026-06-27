Работы по ликвидации последствий атаки на ростовский музей начнутся завтра

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Работы по ликвидации последствий атаки на музей «Самбекские высоты» в Ростовской области начнутся в воскресенье, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
В субботу губернатор сообщил, что беспилотник ВСУ попал на территорию музея «Самбекские высоты» в Ростовской области в результате воздушной атаки.
«Завтра на территории комплекса начнутся работы по ликвидации последствий атаки. К работе также подключатся специалисты Минкультуры и Минстроя — они оценят масштаб повреждений и примут решение о возобновлении работы музея», — написал Слюсарь в канале на платформе «Макс».
Он добавил, что ему доложили о повреждении кровли, фасада и внутренних помещении информационно-выставочного центра.