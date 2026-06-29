Юрий Слюсарь: АЗС вводят ограничения для борьбы со спекуляцией

Для нормализации ситуации с топливом власти Ростовской области находятся в постоянном диалоге с нефтяниками, ФАС, РЖД. В регионе ежедневно проводится мониторинг наличия бензина и цены на него. Для борьбы со спекулянтами сами АЗС при необходимости вводят ограничения на объемы продаж. Об этом сообщает глава региона Юрий Слюсарь по итогам всероссийского совещания по ситуации на рынке топлива.