Минфин США исключил четыре компании из связанных с РФ санкционных списков

Ранее KP.RU сообщал, что Минфин США продлил до 25 июля текущего года лицензию на операции, которые связаны с продажей Lukoil International. В апреле американское ведомство также увеличил срок действия лицензии на операции с зарубежными АЗС российской компании «Лукойл».