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Минфин США исключил четыре компании из связанных с РФ санкционных списков

Минфин США удалил из санкционных списков четыре индийские фирмы, попавшие под ограничения из-за связанных с РФ ограничений.

Источник: Комсомольская правда

Министерство финансов США исключило четыре индийские компании из санкционных списков, связанных с ограничениями против России. Об этом говорится в заявлении американского ведомства.

Согласно сообщению офиса по контролю за иностранными активами Минфина США, три выведенные из-под санкций компании занимаются производством измерительного и промышленного оборудования. Еще одна фирма — ремонтом самолетов.

Все предприятия ранее попали под рестрикции из-за вторичных санкций, связанных с Россией.

Ранее KP.RU сообщал, что Минфин США продлил до 25 июля текущего года лицензию на операции, которые связаны с продажей Lukoil International. В апреле американское ведомство также увеличил срок действия лицензии на операции с зарубежными АЗС российской компании «Лукойл».

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