Минфин США исключил четыре компании из связанных с РФ санкционных списков

Министерство финансов США исключило четыре индийские компании из санкционных списков, связанных с ограничениями против России. Об этом говорится в заявлении американского ведомства.
Согласно сообщению офиса по контролю за иностранными активами Минфина США, три выведенные из-под санкций компании занимаются производством измерительного и промышленного оборудования. Еще одна фирма — ремонтом самолетов.
Все предприятия ранее попали под рестрикции из-за вторичных санкций, связанных с Россией.
Ранее KP.RU сообщал, что Минфин США продлил до 25 июля текущего года лицензию на операции, которые связаны с продажей Lukoil International. В апреле американское ведомство также увеличил срок действия лицензии на операции с зарубежными АЗС российской компании «Лукойл».