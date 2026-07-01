Росгидромет: потепление наблюдается на всей территории России

Причина потепления.
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) называет глобальное потепление «реально существующим процессом, подтверждаемым данными мониторинга и научными выводами».
Масштаб потепления стал глобальным, а «некоторые [его] последствия будут необратимыми в течение сотен или тысяч лет».
Основной причиной изменений климата на планете является человек и его деятельность, рассказали ТАСС в Институте глобального климата и экологии им. академика Ю. А. Израэля (входит в Росгидромет).
«Наибольший вклад» в глобальное потепление со второй половины ХХ века «внесло обогащение атмосферы парниковыми газами, поступающими в ходе хозяйственной деятельности», отметили в научной организации.
Регионы в опасности.
«Главной особенностью современного потепления климата является воздействие не только на природные экосистемы и процессы, но и на социально-экономическую сферу человечества», — отметили в Институте глобального климата и экологии.
Причем «наиболее уязвимыми» для глобального потепления оказываются многие регионы России:
находящиеся в зоне распространения многолетней мерзлоты из-за ее деградации (для России проблема приобретает особые черты из-за ускоренного потепления в Арктике, которое, по данным Росгидромета, происходит намного быстрее, чем в других странах в Арктической зоне);
играющие важную роль в обеспечении продовольственной безопасности — из-за комплекса опасных агрометеорологических явлений (например, засухи, способные погубить урожаи);
лесные — из-за увеличения количества дней с высокой пожарной опасностью;
горные — из-за разрушения рельефа в результате изменения границ снегового покрова и таяния ледников.
«Безотлагательного решения» требует модернизация систем сбора и обработки данных об опасных гидрометеорологических явлениях и изменениях климата, отмечают исследователи.
Статистика аномалий.
Глобальное потепление влияет на интенсивность и частоту температурных рекордов, «однако нет достоверных сведений о том, как изменения атмосферной динамики при потеплении воздействуют на локализацию и масштаб погодно-климатических аномалий», рассказали ТАСС в институте.
Минувшей зимой 2025/26 температура ниже климатической нормы (средние многолетние значения за 1991−2020 годы) наблюдалась на большей части территории России.
Аномалии температуры не превышали 5 градусов и не достигали критериев экстремальности за исключением Дальневосточного федерального округа. Прошедшая зима в России оказалась в числе 10% наиболее теплых зимних сезонов за последние 90 лет.
Среднее значение осадков в крупных регионах страны, в ее Европейской и Азиатской части, составили до 129% нормы. Такие отклонения случаются один раз в 50 лет, подчеркнули в институте.
Экстремальные температуры будут продолжать расти в некоторых регионах «с темпами, значительно превышающими скорость глобального потепления», указывается в одном из отчетов Межправительственной группы экспертов по изменению климата.
Прогноз на лето.
По данным Гидрометцентра, нынешний летний сезон в средней полосе Европейской России и на большей части Северо-Западного федерального округа, «наиболее вероятно, будет по температуре близок к норме, на Кольском полуострове он будет немного теплее нормы».
«Количество осадков в этих регионах — больше нормы и около нормы. Дефицит осадков возможен на востоке Смоленской области, в Калужской области, на западе Тульской области, а также в Курской области и на юге Воронежской области», — сообщили ТАСС в Гидрометцентре.
Прогноз на лето составлен на основе данных трех российский моделей: Гидрометцентра России, Главной геофизической обсерватории имени Воейкова и Института вычислительной математики им. Г. И. Марчука РАН.
Характер погоды будет изменчивым с колебаниями температуры и режима осадков.
Точность прогнозов.
Однако современная наука не может предсказать изменения погоды более чем на две недели вперед. И это не связано с несовершенством используемых моделей циркуляции атмосферы и недостатками их информационного обеспечения, подчеркивают ученые.
«При долгосрочном прогнозе приходится рассматривать практически всю климатическую систему, в которую входят атмосфера, океан и верхний слой суши», — рассказали в Гидрометцентре России.
Приходится учитывать многочисленные связи между отдельными звеньями этой системы, при этом многие процессы до сих пор недостаточно изучены и требуют дальнейших исследований.
«Во многих случаях это требует междисциплинарных исследований: химия атмосферы, взаимодействие растительности с атмосферой, электромагнитные явления в атмосфере и так далее. Для ответа на многие вопросы имеющаяся наблюдательная база недостаточно полна», — подчеркнули в Гидрометцентре.
Атмосфера очень неустойчива, а потому при попытке предсказать ее состояние на срок более двух недель даже малейшие неточности в исходных данных становятся критическими, а сам прогноз — практически случайным.
Выходом является предсказывание «не мгновенных значений метеорологических полей» (то есть погоды в определенном месте в определенное время), а атмосферных статистических характеристик.
Долгосрочные прогнозы составляются в вероятностной форме без детализации по времени.
«Такой долгосрочный прогноз не особо информативен, чтобы, скажем, планировать ваши выходные на 34-й или еще какой-то дальний день прогноза. Но, например, для энергетиков информация о том, будет ли грядущий месяц или зима холоднее или теплее обычного, — это весьма полезно», — отметили в Гидрометцентре.
Сегодня Росгидромет получает информацию со спутниковой группировки мониторинга Земли, состоящей из 22 космических аппаратов.
В том числе данные приходят с высокоэллиптической системы «Арктика-М» из двух аппаратов и гидрометеорологической геостационарной космической системы «Электро-Л», наблюдающей в реальном времени территорию всей России.
Достижения Отечества.
Российские ученые активно изучают изменения климата и помогают разрабатывать программы адаптации к новым климатическим условиям. Всемирная метеорологическая организация использует опыт и наработки российских климатологов, рассказали ТАСС в Главной геофизической обсерватории им. Воейкова:
российские гляциологи совместно с международными экспедициями на антарктической станции «Восток» получили уникальные ледяные керны. Это позволило реконструировать климат Земли на сотни тысяч лет назад и доказать связь между концентрацией углекислого газа и температурой;
в Руководство по комплексному водному, экологическому и климатическому обслуживанию городов (Guide for Integrated Urban Weather, Environment and Climate Services, IUWECS) были включены материалы, отражающие опыт Москвы и Санкт-Петербурга;
в Главной геофизической обсерватории им. Воейкова Росгидромета создали региональную климатическую модель для Арктического региона, оценки которой вошли в интерактивный атлас Всемирной программы по исследованию климата.
В России подготовлен проект третьего этапа национального плана мероприятий адаптации к изменениям климата с 2026 по 2030 год, напомнили в Главной геофизической обсерватории им. Воейкова.
Впервые он рассчитан на пять лет, а его главная цель — «перевод климатической политики от оперативного реагирования к долгосрочному планированию и снижению рисков для инфраструктуры, экономики и здоровья населения».
Анна Юдина.