Росгидромет: потепление наблюдается на всей территории России

«Такой долгосрочный прогноз не особо информативен, чтобы, скажем, планировать ваши выходные на 34-й или еще какой-то дальний день прогноза. Но, например, для энергетиков информация о том, будет ли грядущий месяц или зима холоднее или теплее обычного, — это весьма полезно», — отметили в Гидрометцентре.