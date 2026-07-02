Презентация буклета памяти Льва Перминова состоялась в Иркутске

В этом году любительский турнир по мини-футболу памяти Льва Перминова пройдет в 37-й раз. Соревнования состоятся с 4 по 6 сентября. Организаторы отмечают, что в первый год в турнире участвовали семь команд, в другие — за трофей боролось около 80 команд любителей, в прошлом году их было 46.