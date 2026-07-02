Презентация буклета памяти Льва Перминова состоялась в Иркутске

Буклет к предстоящему традиционному турниру по мини-футболу Перминова подготовил инициатор соревнований, известный спортивный журналист Павел Кушкин. Организаторы презентации отметили, что Лев Перминов остается легендой иркутской журналистики. Репортажи, которые он вел с центрального стадиона, слушали тысячи жителей региона.
Лев Перминов в июне 1941 года добровольцем ушел на фронт и прошел войну до Берлина, сообщает пресс-служба областного минспорта.
В этом году любительский турнир по мини-футболу памяти Льва Перминова пройдет в 37-й раз. Соревнования состоятся с 4 по 6 сентября. Организаторы отмечают, что в первый год в турнире участвовали семь команд, в другие — за трофей боролось около 80 команд любителей, в прошлом году их было 46.
За это время матчи проходили на стадионах «Труд», «Зенит», «Рекорд» в Иркутске, а также на аренах Ангарска и Усолья-Сибирского.
Турнир памяти Льва Перминова — одно из самых популярных массовых соревнований в Прибайкалье.