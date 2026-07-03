Экс-главу Росавиации Александра Нерадько задержали по делу о мошенничестве

Александр Нерадько покинул пост главы Росавиации в сентябре 2023 года после почти 14 лет работы. Источники «Коммерсанта» тогда связывали его отставку со сложными отношениями с руководством Минтранса, которые усугубились высокой степенью самостоятельности Росавиации, через которую проходил основной объем бюджетного финансирования авиационной отрасли. Среди других возможных причин называли недостаточную готовность ведомства к развитию беспилотной авиации, а также неспособность в полной мере заменить Межгосударственный авиационный комитет в вопросах сертификации авиационной техники и расследования авиапроисшествий.