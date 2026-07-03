Экс-главу Росавиации Александра Нерадько задержали по делу о мошенничестве

Бывшего руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Александра Нерадько задержали по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на материалы суда.
Как отмечает издание, следствие ходатайствует об аресте бывшего чиновника. Нерадько вменяют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Соответствующая информация содержится в карточке Хорошевского районного суда Москвы.
Александр Нерадько покинул пост главы Росавиации в сентябре 2023 года после почти 14 лет работы. Источники «Коммерсанта» тогда связывали его отставку со сложными отношениями с руководством Минтранса, которые усугубились высокой степенью самостоятельности Росавиации, через которую проходил основной объем бюджетного финансирования авиационной отрасли. Среди других возможных причин называли недостаточную готовность ведомства к развитию беспилотной авиации, а также неспособность в полной мере заменить Межгосударственный авиационный комитет в вопросах сертификации авиационной техники и расследования авиапроисшествий.
В 2025 году был задержан бывший заместитель Нерадько Сергей Тимошенко. По версии следствия, уже занимая должность вице-губернатора Брянской области, он получал взятки от предпринимателей.