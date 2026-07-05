Франция обыграла Парагвай 1:0 и вышла в четвертьфинал ЧМ-2026

Сборная Франции со счетом 1:0 обыграла команду Парагвая в матче ⅛ финала чемпионата мира по футболу и вышла в четвертьфинал. Встреча прошла в субботу, 4 июля, в Филадельфии.
Единственный гол на 70-й минуте забил Килиан Мбаппе, реализовавший пенальти. Для Франции этот выход в четвертьфинал стал четвертым подряд на мировых первенствах. Защитник парагвайской сборной и московского «Динамо» Хуан Касерес провел весь матч, как и бывший игрок «Краснодара» Хуниор Алонсо.
В четвертьфинале французы 9 июля встретятся с командой Марокко, которая разгромила Канаду со счетом 3:0. Чемпионат мира завершится 19 июля, действующий победитель — сборная Аргентины.
Сборная Аргентины с трудом одержала победу над командой Кабо-Верде со счетом 3:2 и вышла в ⅛ финала чемпионата мира по футболу 2026 года. Встреча прошла на стадионе «Хард Рок» в Майами.
Сборная Египта по футболу обыграла команду Австралии в серии пенальти в матче 1/16 финала чемпионата мира и вышла в ⅛ финала. Для страны этот выход в ⅛ финала стал первым с 1934 года, то есть спустя 92 года.