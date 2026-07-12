Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградцы пожаловались на недостоверные данные о бензине на интерактивных картах

Жители Волгограда пожаловались на недостоверные данные о бензине на интерактивных картах. Как передает.

Жители Волгограда пожаловались на недостоверные данные о бензине на интерактивных картах. Как передает Volganet.net, чаще всего фактическое наличие топлива на АЗС не совпадает с тем, что отображается в мобильных приложениях и онлайн-сервисах.

Так, 12 июля в приложении «Лукойла» бензин АИ-95 в Волгограде не отображался вообще — ближайшие заправки с этим топливом были указаны в Среднеахтубинском и Городищенском районах. При этом на карте сервиса «БензЕсть» сообщалось, что 95-й бензин сети «Лукойл» есть на АЗС на улице Исторической и проспекте Жукова. У сервиса «Яндекс. Карты», которые также запустили данную функцию для автомобилистов — данные отличаются от остальных сервисов.

При этом в службе поддержки «Лукойла» позже смогли назвать адреса заправок с имеющимся бензином. Оператор рекомендовал обращаться на АЗС на Рокоссовского и проспекте Ленина в Краснооктябрьском районе.

Узнать больше по теме
Компания «Лукойл»: успешный российский концерн, на котором можно заработать в 2026 году
Название этого российского концерна мы слышим регулярно. Но историю компании «Лукойл» знают не все. Собрали главную информацию в одном месте.
Читать дальше