Волгоградцы пожаловались на недостоверные данные о бензине на интерактивных картах

Так, 12 июля в приложении «Лукойла» бензин АИ-95 в Волгограде не отображался вообще — ближайшие заправки с этим топливом были указаны в Среднеахтубинском и Городищенском районах. При этом на карте сервиса «БензЕсть» сообщалось, что 95-й бензин сети «Лукойл» есть на АЗС на улице Исторической и проспекте Жукова. У сервиса «Яндекс. Карты», которые также запустили данную функцию для автомобилистов — данные отличаются от остальных сервисов.