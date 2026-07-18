Психология «дефицитного» поведения: как рождается бензиновая паника

Для стабилизации ситуации власти усиливают защиту заводов и вводят приоритетную заправку транспорта, перевозящего продукты питания и задействованного на сельхозработах. Россия резко сократила экспорт бензина, а также рассматривает импорт из стран-союзников и временное ослабление экологических требований к топливу для насыщения внутреннего рынка. Ситуация находится на контроле Правительства РФ, принимаются меры по перераспределению запасов между регионами и сокращению сезонного обслуживания на сохранившихся заводах. И напомним, что еще в начале июля на пленарной сессии Финансового конгресса Банка России тот же Новак заверил, что внутренний российский рынок обеспечен и бензином, и дизтопливом. При этом он уточнил, что ранее в стране были накоплены запасы топлива на случай возникновения локальных проблем.