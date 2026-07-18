Психология «дефицитного» поведения: как рождается бензиновая паника

Бензиновая лихорадка.
Большая часть регионов России испытывает затруднения с бесперебойным функционированием топливной розницы. В некоторых субъектах РФ водителям приходится часами стоять в очередях на автозаправках. Ограничения на продажу горючего введены уже в 53 регионах страны, в отдельных областях местные власти были вынуждены предпринять достаточно жесткие меры — например, задействовать схему заправки автомобилей по четным и нечетным номерам или прибегнуть к запрету на отпуск топлива в канистры.
Вице-премьер Правительства России Александр Новак признал наличие дефицита топлива на рынке, назвав ситуацию напряженной. Он связал это с летним пиком спроса, внеплановыми ремонтами НПЗ и выходом оборудования из строя из-за внешних ударов. В связи с этим наблюдается падение предложения топлива со стороны нефтеперерабатывающих заводов. Так, например, в мае 2026 года производство нефтепродуктов в России по сравнению с аналогичным периодом 2025 года сократилось на 13,5%.
Для стабилизации ситуации власти усиливают защиту заводов и вводят приоритетную заправку транспорта, перевозящего продукты питания и задействованного на сельхозработах. Россия резко сократила экспорт бензина, а также рассматривает импорт из стран-союзников и временное ослабление экологических требований к топливу для насыщения внутреннего рынка. Ситуация находится на контроле Правительства РФ, принимаются меры по перераспределению запасов между регионами и сокращению сезонного обслуживания на сохранившихся заводах. И напомним, что еще в начале июля на пленарной сессии Финансового конгресса Банка России тот же Новак заверил, что внутренний российский рынок обеспечен и бензином, и дизтопливом. При этом он уточнил, что ранее в стране были накоплены запасы топлива на случай возникновения локальных проблем.
В принципе, все эти меры должны снять проблему дефицита, но на это потребуется некоторое время.
В Татарстане ситуацию берут под контроль.
За последнюю неделю топливный ажиотаж отмечался также и в Татарстане, что стало причиной возникновения очередей на АЗС.
В пятницу, 17 июля, распоряжением Раиса Татарстана был создан штаб для контроля ситуации с топливом в республике. Об этом Рустам Минниханов сообщил на традиционном совещании в Доме Правительства РТ.
Ранее руководитель республики поручил проверить организацию поставок топлива и логистику, а также обеспечить постоянный мониторинг ситуации на АЗС. Для этих целей создан штаб во главе с Премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.
Поручаю штабу продолжить работу по проверке фактов отсутствия топлива на отдельных АЗС, совместно с Татарстанским УФАС проводить проверки фактов необоснованного повышения розничных цен. Следует отдельно держать на контроле вопрос обеспечения топливом общественного транспорта, скорой медицинской помощи, коммунальных и дорожных служб, правоохранительных органов, сельскохозяйственных предприятий.
По полученной информации, он призвал МВД по РТ и Госавтоинспекцию обеспечить общественный порядок и безопасность дорожного движения в местах массового скопления автомобилей: не допускать перекрытия проезжей части, конфликтных ситуаций, нарушений правил хранения и перевозки топлива, а также фактов его незаконной перепродажи.
Ажиотажный спрос.
В Татарстане, как отметили накануне в Правительстве, необходимые запасы топлива в республике имеются. Поставки осуществляются так же, как и в прошлые годы. Но спрос резко вырос. «На некоторых АЗС объем топлива, который ранее реализовывался в течение суток, сейчас уходит за 6 часов», — сообщила пресс-служба Раиса РТ.
Кто-то заливает полный бак, но есть особенно запасливые (или предприимчивые) люди, которые приобретают бензин канистрами. И ладно бы это бы были единичные случаи — увы, «лайфхак» обрел характер эпидемии.
"Решил я заправиться на днях. Повезло встать в не самую большую очередь на одной из заправок Казани. Простояв где-то полтора часа, понял, что мне скучно, начал изучать обстановку. Когда передо мной оставалось человек десять, стал присматриваться к людям, которые заправляются. И понял, что девять человек из десяти, оплатив бензин, втихую начинали заливать в канистры, спрятанные на заднем сидении.
Здесь важно, что в одни руки отдают только 30 литров. То есть примерно столько, чтобы заправиться, когда бензин заканчивается. Получается, что люди, не нуждающиеся в заправке автомобиля прямо сейчас, создали очередь, в которой нужно стоять много времени.
Порадовала реакция единственного (кроме меня) человека, который не доставал канистры. Он начал возмущаться на «канистрщиков», что они создают очередь и не дают заправиться тем, кому это нужно в моменте.
В дело вступает простая математика. Если, в среднем, девять из десяти приехали заправиться в канистры, то, если их убрать, вместо полутора часов я простоял бы в очереди меньше 10 минут«, — написал в своем канале в мессенджере “Макс” журналист “Татар-информа” Арсений Каримов.
Чем плоха закупка бензина впрок.
Хранение бензина впрок обычными потребителями — очень плохая идея. Дело не только в том, что запасы горючего в неприспособленных условиях создают пожароопасную обстановку. Бензин нельзя хранить долго еще и потому, что со временем он становится непригодным для использования в современных турбированных двигателях или моторах с непосредственным впрыском.
По ГОСТу (например, «32513−2013») гарантийный срок хранения автомобильного бензина составляет один год со дня изготовления. Чтобы этот срок не сократился, топливо должно находиться в герметично закрытой металлической или специальной пластиковой (см. чуть ниже) канистре, в темном месте при температуре от +5 до +20 градусов. Объем воздуха не должен превышать 5% от общего объема тары с бензином. Для хранения должно использоваться защищенное от возгораний помещение. При неправильном выборе места хранения любая случайность может привести к беде.
Что касается пластиковой тары для хранения бензина, то это должен быть только специальный антистатический полиэтилен высокой плотности (HDPE). Все остальные виды пластика, из которых изготавливаются канистры, для этой цели совершенно непригодны. Такие пластики относятся к диэлектрикам — материалам, способным накапливать статическое электричество так же, как бензин. Это увеличивает вероятность возгорания топлива, которое хранилось длительный период. Искра может появиться даже при обычном переливании горючего.
Еще одна причина запрета на хранение бензина в канистрах из полимера — в риске разрыва пластиковой емкости. В полимерной канистре при повышении температуры воздуха увеличивается давление. Такая тара может не выдержать воздействия паров летучего вещества. Есть и опасность вступления в реакцию с полимерными материалами. Это тоже может привести к разрушению резервуара, а еще — к ухудшению качества бензина.
К сожалению, многие сограждане пренебрегают этими правилами и не только заливают топливо во всевозможную пластиковую тару (вплоть до пятилитровых баклажек от питьевой воды), но и хранят его у себя в промышленных количествах где попало и как попало. Это гарантировано ведет не только к ухудшению потребительских свойств бензина, но и к самым настоящим трагедиям.
Бензин как гречка и сахар.
Так уж повелось, что в России временами наблюдается панический потребительский спрос на совершенно обычные товары. Последний ажиотажный раз народ в стране запасался сахаром, крупами (особенно гречкой), мукой и макаронами в феврале-марте 2020 года, то есть в начале пандемии. Покупали впрок в таких количествах, что потом эти гигантские домашние припасы просто портились от заводившихся в них жучках.
К слову, ажиотажные атаки потребителей на магазины свойственны не только нашей стране — наблюдаются они и на Западе. Вспомним, как резко пропала из-за такой паники туалетная бумага в США в том же 2020 году.
Самое интересное, что после непродолжительного периода потребительской лихорадки, когда народ сметал эти товары с полок, а потом стоял за ними в очередях, все они появлялись позже в свободной продаже в достаточном количестве.
Психологические основы бензиновой паники.
Израильско-американский психолог Даниэль Канеман, один из основоположников поведенческой экономики, доказал, что в периоды дефицита и паники люди действуют иррационально, что хорошо объясняет очереди на заправках и взлеты цен во время топливных «затыков».
Классическая экономика исходила из того, что человек разумен и максимизирует свою выгоду. Однако Канеман (получивший за свои труды Нобелевскую премию по экономике) доказал обратное. Во время топливного кризиса рациональность отключается двумя следующими механизмами.
Эффект стадного инстинкта. Когда человек видит десятки машин у каждой бензоколонки, он начинает действовать интуитивно: «Если все стоят за бензином прямо сейчас, значит, он действительно заканчивается, и мне тоже срочно нужно!».
Эффект неприятия потерь. Для нашего мозга страх потерять что-то (например, остаться без топлива и потерять мобильность) сильнее, чем радость от какой-либо выгоды. Страх остаться с пустым баком перевешивает экономическую нецелесообразность многочасового ожидания в очереди.
Для большинства автовладельцев машина не роскошь, а средство передвижения, символ независимости. И сообщение о перебоях с топливом мозг воспринимает как прямую угрозу безопасности: «Если я не заправлюсь, я буду беспомощен и не смогу контролировать ситуацию». Покупка бензина впрок — это попытка вернуть себе ощущение стабильности и порядка. Психологи отмечают, что многие люди скупают не сам бензин, а иллюзию защищенности.
Именно массовый ажиотаж превращает локальный дефицит в реальную проблему. Когда топливо покупают в объеме в несколько раз выше нормы, логистические системы физически не успевают его восполнять.
Как с бороться с паникой.
Первое, что необходимо сделать, — это успокоиться. Не пытаться контролировать то, что не зависит от рядового потребителя, а сохранять спокойствие там, где это возможно.
Следует помнить, что топливные, гречневые, сахарные и прочие кризисы имеют, как показывает опыт других стран, начало и конец. Следовательно, запасание впрок того же бензина затея не только опасная, но и бессмысленная. Не стоит драматизировать ситуацию, нужно просто перестать отслеживать всевозможные тревожные сообщения и опираться только на проверенную официальную информацию.
Такая же временная история будет и с бензином. Более того, в ряде регионов ситуация уже налаживается и очереди сходят на нет. И в Татарстане с каждым днем ситуация на АЗС становится менее острой.