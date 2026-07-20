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Ульянов: РФ готова нейтрализовать украинскую пропагандистскую риторику

РФ готова нейтрализовать пропагандистскую риторику Украины, заявил постпред Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Источник: Аргументы и факты

РФ готова нейтрализовать пропагандистскую риторику киевского режима, заявил постпред Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Он уточнил, что эта риторика Украины не является убедительной.

«Готова ли Москва нейтрализовать украинскую пропагандистскую риторику? Определённо да. Украинские нарративы недостаточно убедительны», — написал он на своей странице в соцсети X*.

Напомним, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Украине и её зарубежным покровителям не следует обольщаться пропагандистской риторикой.

По словам официального представителя МИД Российской Федерации Марии Захаровой, размещение военных контингентов стран так называемой «коалиции желающих» на территории Украины является категорически неприемлемым для РФ. Она отметила, что в случае их дислокации такие формирования станут законными военными целями.

Российская сторона неоднократно заявляла об активности Североатлантического альянса у западных границ, НАТО расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». В РФ подчёркивают, что Российская Федерация никому не угрожает.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

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