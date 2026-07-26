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В Алуште — режим чрезвычайной ситуации

В Алуште ввели режим чрезвычайной ситуации из-за вражеских атак и длительного отсутствия электроэнергии. Об этом сообщила глава администрации города Галина Огнёва.

По её словам, «Крымэнерго» передало список абонентов, остающихся без света более 48 часов, за исключением Солнечногорского, Малореченского, Рыбачьего, Генеральского и Лесного, эти данные уже направили в Минтруда Крыма и ГУ МЧС России по региону.

Огнёва уточнила, что с 27 июля жители смогут подать заявление на получение выплат через портал «Госуслуги», а в городе дополнительно откроют пункты приёма заявлений, адреса которых сообщат позже.

Ранее сообщалось, что в Красногвардейском районе 17 сёл включили в зону техногенной чрезвычайной ситуации.

Помимо этого, председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов провёл встречу с руководителями сельхозпредприятий Красногвардейского района, на которой обсудили насущные вопросы, актуальные в условиях режима чрезвычайной ситуации.

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