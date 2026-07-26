В Алуште — режим чрезвычайной ситуации

Огнёва уточнила, что с 27 июля жители смогут подать заявление на получение выплат через портал «Госуслуги», а в городе дополнительно откроют пункты приёма заявлений, адреса которых сообщат позже.
Ранее сообщалось, что в Красногвардейском районе 17 сёл включили в зону техногенной чрезвычайной ситуации.
Помимо этого, председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов провёл встречу с руководителями сельхозпредприятий Красногвардейского района, на которой обсудили насущные вопросы, актуальные в условиях режима чрезвычайной ситуации.
Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.Читать дальше