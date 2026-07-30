ФНС захотела обанкротить воронежскую фирму «Русский редуктор» Чекменевых

В 2025 году выручка ООО «Русский редуктор» составила 61,4 млн руб., что на 20% ниже показателя 2024-го (76,9 млн руб.). При этом компания получила убыток в размере 13,5 млн руб. против чистой прибыли в 4,9 млн руб. годом ранее. В отношении фирмы на данный момент открыты пять исполнительных производств на общую сумму 56 млн руб. Сервис ФНС «Прозрачный бизнес» также свидетельствует, что по состоянию на 1 июля совокупная сумма недоимки и задолженности предприятия по пеням и штрафам составляла 8,4 млн руб.