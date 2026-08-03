Новости Калининграда: каретный проезд у «панелек», склочники из виллы и возвращение бензина

В историческом центре Калининграда сохранилось совсем немного довоенных построек. Большая их часть сегодня скрыта от любопытных глаз рядами панельных многоэтажек, поэтому горожане чаще всего не замечают происходящих там изменений. К числу подобных объектов относится здание бывшей больницы Святой Елизаветы (ул. Кирпичная, д. 7), которому собственники (зданием владеет калининградская епархия РПЦ) хотят вернуть исторический облик. О том, что сейчас происходит на этом объекте, может ли он повысить туристическую привлекательность района улицы Фрунзе, и каких принципов придерживается администрация комплекса, чтобы не растерять «творческих арендаторов», выяснял «Новый Калининград».