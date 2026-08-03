Новости Калининграда: каретный проезд у «панелек», склочники из виллы и возвращение бензина

Обзор основных событий дня — в дайджесте новостей и публикаций «Нового Калининграда» за понедельник, 3 августа.
Главные события дня:
«Год нервы треплют»: жители дома-памятника на Ленинградской получили предостережения.
В Калининграде на улице Ленинградской жители виллы-памятника решают личные споры при помощи Службы госохраны объектов культурного наследия. О том, что этот дом недавно стал проблемным, «Новому Калининграду» рассказал руководитель Службы Евгений Маслов.
Корпорация Ростех отчиталась о полной готовности производственных цепочек к серийному выпуску полностью импортозамещенного пассажирского лайнера МС-21−310. Пресс-служба корпорации сообщает, что накануне самолет поднялся в воздух с аэродрома Иркутского авиазавода и провел в воздухе 1 час 23 минуты.
Маяк в Заливино стал съемочной площадкой нового клипа Антохи МС.
Локацией для съемок нового клипа Антохи МС (настоящее имя музыканта, работающего на стыке хип-хопа, джаза, фанка и регги, — Антон Кузнецов) стал старинный маяк в Заливино. Как сообщает «Фестивальная дирекция», съемки клипа на композицию «Музыка поможет» проходили в июне этого года. Релиз самого трека, судя по телеграм-каналу исполнителя, состоялся 30 июля.
В минздраве рассказали о состоянии девочки, сбитой выехавшим на тротуар автомобилем.
Сбитая выехавшим на тротуар автомобилем на ул. Черняховского девочка находится в удовлетворительном состоянии, сообщили «Новому Калининграду» в региональном минздраве со ссылкой на Детскую областную больницу. «Раны в области голени, в целом состояние удовлетворительное», — сообщили медики.
На надпись «Автовокзал» на здании калининградского автовокзала готовы потратить около миллиона.
АО «Автовокзал» объявило аукцион на изготовление и монтаж новой световой надписи «Автовокзал» на здании автовокзала в Калининграде. Начальная стоимость контракта составляет 991 тыс. рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.
Жители Калининградской области потратили 13 млрд рублей на кондитерские изделия в 2025-м.
Жителей Калининградской области в 2025 году пробрало на сладенькое. Свидетельствующие об этом оперативные данные опубликовал Калининградстат. По сравнению с 2024 годом объем розничных продаж вырос почти на 3,5 млрд рублей — тогда он составлял 9,6 млрд рублей. В сопоставимых ценах продажи увеличились на 7%.
Власти планируют запретить частным лодкам выходить на Виштынецкое озеро и реку Неман.
Правительство Калининградской области вынесло на общественное обсуждение проекты указов губернатора о запрете выхода в акватории озера Виштынецкое и реки Неман маломерных судов и других плавательных средств, используемых гражданами в личных целях. Документы опубликованы 31 июля, обсуждение продлится до 7 августа.
Публикации «Нового Калининграда».
Каретный проезд у «панелек»: как восстанавливают старинное здание больницы Святой Елизаветы.
В историческом центре Калининграда сохранилось совсем немного довоенных построек. Большая их часть сегодня скрыта от любопытных глаз рядами панельных многоэтажек, поэтому горожане чаще всего не замечают происходящих там изменений. К числу подобных объектов относится здание бывшей больницы Святой Елизаветы (ул. Кирпичная, д. 7), которому собственники (зданием владеет калининградская епархия РПЦ) хотят вернуть исторический облик. О том, что сейчас происходит на этом объекте, может ли он повысить туристическую привлекательность района улицы Фрунзе, и каких принципов придерживается администрация комплекса, чтобы не растерять «творческих арендаторов», выяснял «Новый Калининград».
Бензин вернулся на АЗС: как изменились цены на топливо в Калининграде за год.
Вечером в воскресенье, 2 августа, корреспондент «Нового Калининграда» провел очередной мониторинг цен и наличия топлива на семи автозаправочных станциях Калининграда. На этот раз мы решили сравнить ситуацию не с предыдущей неделей, а с показателями годичной давности — 7 августа 2025 года. Поводом стало долгожданное завершение топливного кризиса, который в июне-июле привел к дефициту бензина, ограничениям на отпуск топлива и большим очередям на заправках. Теперь бензин и дизельное топливо имеются в продаже на всех АЗС, участвующих в нашем мониторинге.
Пост-джаз, фанк-соул и харизма с нигерийскими корнями: как закрывали «Калининград Сити Джаз».
В воскресенье, 2 августа, в Центральном парке культуры и отдыха состоялось закрытие международного фестиваля «Калининград Сити Джаз» — 2026. Лайнап по традиции включал три выступления. Первыми на сцену вышли участники московского трио, исполняющего кинематографичный пост-джаз, — illo.trio (илло.трио). Яркий вокал и зажигательные танцы подарил публике итальянский фанк-соул исполнитель с нигерийскими корнями Lebron Johnson (Леброн Джонсон), заставивший двигаться буквально всё певческое поле. Финальным аккордом «Калининград Сити Джаза» — 2026 стало выступление израилитян Funk’n’stein. Фанк-соул группа из восьми музыкантов уже выступала на фестивале в 2013 году.
Обзор подготовил Иван Марков, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград».