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Суд признал Бандеру и Шухевича пособниками нацистской Германии

Тверской суд Москвы вынес решение, в котором ключевые фигуры украинского националистического движения официально названы пособниками нацистской Германии. В список вошли Степан Бандера, Роман Шухевич и их соратники. Об этом сообщила Генеральная прокуратура РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В надзорном ведомстве уточнили: «Степан Бандера, Василий Бандера, Роман Шухевич, Андрей Мельник, Николай Арсенич, Тарас Боровец, Дмитрий Клячкивский, Николай Козак, Мирон Матвиейко, Ярослав Стецько, а также Организация украинских националистов* и Украинская повстанческая армия** признаны пособниками нацистской Германии в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных в годы Великой Отечественной войны в отношении советского народа».

В Генпрокуратуре подчеркнули, зачем потребовался этот судебный акт. Его цель — увековечить память жертв геноцида советского народа, а также «развенчивания противоправных действий режима в Киеве, отмены решений о реабилитации военных преступников, пресечения актов экстремизма против нашей страны».

Чтобы обосновать позицию, суду представили внушительный массив доказательств. В дело легли архивные документы ФСБ, Министерства иностранных дел, Министерства обороны и Государственного архива РФ. Кроме того, использовались материалы из архивов и судебных инстанций Белоруссии.

* ОУН, признана в РФ экстремистской и запрещена.

** УПА, признана в РФ экстремистской и запрещена.

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