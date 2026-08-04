Суд признал Бандеру и Шухевича пособниками нацистской Германии

В надзорном ведомстве уточнили: «Степан Бандера, Василий Бандера, Роман Шухевич, Андрей Мельник, Николай Арсенич, Тарас Боровец, Дмитрий Клячкивский, Николай Козак, Мирон Матвиейко, Ярослав Стецько, а также Организация украинских националистов* и Украинская повстанческая армия** признаны пособниками нацистской Германии в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных в годы Великой Отечественной войны в отношении советского народа».
В Генпрокуратуре подчеркнули, зачем потребовался этот судебный акт. Его цель — увековечить память жертв геноцида советского народа, а также «развенчивания противоправных действий режима в Киеве, отмены решений о реабилитации военных преступников, пресечения актов экстремизма против нашей страны».
Чтобы обосновать позицию, суду представили внушительный массив доказательств. В дело легли архивные документы ФСБ, Министерства иностранных дел, Министерства обороны и Государственного архива РФ. Кроме того, использовались материалы из архивов и судебных инстанций Белоруссии.
* ОУН, признана в РФ экстремистской и запрещена.
** УПА, признана в РФ экстремистской и запрещена.