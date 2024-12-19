В Тамбовской области после атаки БПЛА произошел пожар

В заявлении уточняется, что ночью российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в небе над Мичуринским муниципальным округом. После этого фрагменты дронов упали на землю, спровоцировав возгорание. Огонь распространился на площади 105 квадратных метров, его уже ликвидировали сотрудники Главного управления МЧС РФ по Тамбовской области.