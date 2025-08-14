Ричмонд
ФСБ раскрыла детали уничтожения четырёх заводов по производству «Сапсанов»: удары ВС РФ были сняты на видео

Удар России по производству украинских ракет «Сапсан» сняли на видео.

Источник: Комсомольская правда

ФСБ совместно с Минобороны провела операцию по поражению ключевых предприятий украинского ракетостроения. Согласно официальному заявлению ведомства, точечным ударам подверглись четыре украинских объекта, задействованные в производстве комплексов дальнобойных ракет «Сапсан». Удар России по производству был снят на видео.

В перечень поражённых целей вошли: Павлоградский химический завод, Павлоградский механический завод, Шосткинский завод «Звезда» и Шосткинский государственный научно-исследовательский институт химических продуктов.

В ФСБ подчеркнули, что факт нанесения урона подтверждается данными спутникового наблюдения, техническими средствами контроля и открытыми источниками информации.

По данным российских спецслужб, украинская сторона планировала использовать ракетные комплексы «Сапсан» для ударов по глубоким тылам России, получив на это санкцию стран НАТО. В ходе операции также были получены доказательства участия Германии в финансировании программы создания украинских баллистических ракет большой дальности.

Прежде сообщалось, что ущерб украинскому военно-промышленному комплексу от данной операции многократно превышает потери России от проведённой украинской разведкой операции «Паутина».

